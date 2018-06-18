Belek turizm merkezinde düzenlenen okulun açılışına Hollandalı eski milli futbolcu Clarence Seedorf katıldı. Otelin futbol sahasındaki açılışta ünlü futbolcu Seedorf, geleceğin futbol yıldızı adaylarına tecrübelerini aktardı. Maç teknik ve taktiklerini paylaştı.



SEEDORF TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

18 Haziran- 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Futbol Akademisi'ne 6- 17 yaş arası çocuklar katıldı. Clarence Seedorf otelin futbol sahasında geleceğin yıldızlarına tecrübelerini aktarırken, maç taktiklerini paylaştı. Akademiye katılan çocuklarla ilgilenen Clarence Seedorf, futbol oyun kurallarıyla ilgili bilgiler aktardı.



"GELECEĞİN YILDIZLARI YETİŞECEK"

Gazetecilere açıklama yapan Clarence Seedorf, Ali Şafak Öztürk'ün daveti üzerine etkinliğe katıldığını söyledi. Seedorf, "Kendisiyle uzun süredir arkadaşız. Burada geleceğin yıldızları yetişecek. Bu gençlere benim de bir katkım olursa mutlu olacağım" dedi.



"TURNUVA DAHA İLGİNÇ BİR HAL ALDI"

Rusya'da devam eden FIFA 2018 Dünya Kupası ile ilgili konuşan Clarence Seedorf, "Yarından itibaren Dünya Kupası'nı Moskova'da takip edeceğim. Favori olarak Brezilya, Almanya, Arjantin gibi büyük takımların ilk maçlarında galibiyetle ayrılmadıkları için turnuva daha ilginç bir hal aldı" diye konuştu.



"TÜRK FUTBOLUNDA BİRÇOK YETENEKLİ FUTBOLCU VAR"

Antalya'ya ilk defa geldiğini belirten Clarence Seedorf, "Antalya çok güzel bir şehir. Türkiye'den Antalyaspor'u takip ediyorum. Türk futbolunda birçok yetenekli futbolcu var. Son yıllarda Türkiye'de ve Avrupa'da oynayan birçok Türk futbolcu var" dedi.