Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişecek – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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HEPSİ
    18 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    'in yeni yıldızları 'da yetişecek

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a>'in yeni yıldızları <a href="/index/antalya?id=7d09b1e1-861f-4c00-9b4c-4ebaeb0247fd" class="" rel="tag">Antalya</a>'da yetişecek

    'nın Serik ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Foundation Clinic ( Akademisi) açıldı.

    Belek turizm merkezinde düzenlenen okulun açılışına Hollandalı eski milli futbolcu katıldı. Otelin sahasındaki açılışta ünlü futbolcu Seedorf, geleceğin yıldızı adaylarına tecrübelerini aktardı. Maç teknik ve taktiklerini paylaştı.

    SEEDORF TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI
    18 Haziran- 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Futbol Akademisi'ne 6- 17 yaş arası çocuklar katıldı. otelin futbol sahasında geleceğin yıldızlarına tecrübelerini aktarırken, maç taktiklerini paylaştı. Akademiye katılan çocuklarla ilgilenen Clarence Seedorf, futbol oyun kurallarıyla ilgili bilgiler aktardı.

    "GELECEĞİN YILDIZLARI YETİŞECEK"
    Gazetecilere açıklama yapan Clarence Seedorf, Ali Şafak Öztürk'ün daveti üzerine etkinliğe katıldığını söyledi. Seedorf, "Kendisiyle uzun süredir arkadaşız. Burada geleceğin yıldızları yetişecek. Bu gençlere benim de bir katkım olursa mutlu olacağım" dedi.

    "TURNUVA DAHA İLGİNÇ BİR HAL ALDI"
    Rusya'da devam eden 2018 ile ilgili konuşan Clarence Seedorf, "Yarından itibaren 'nı Moskova'da takip edeceğim. Favori olarak Brezilya, Almanya, Arjantin gibi büyük takımların ilk maçlarında galibiyetle ayrılmadıkları için turnuva daha ilginç bir hal aldı" diye konuştu.

    "TÜRK FUTBOLUNDA BİRÇOK YETENEKLİ FUTBOLCU VAR"
    'ya ilk defa geldiğini belirten Clarence Seedorf, " çok güzel bir şehir. 'den Antalyaspor'u takip ediyorum. Türk futbolunda birçok yetenekli futbolcu var. Son yıllarda 'de ve Avrupa'da oynayan birçok Türk futbolcu var" dedi.

    1. 18.6.2018 12:20
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