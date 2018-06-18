Pogba için Barcelona iddiası – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Pogba için iddiası

    Pogba için <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a> iddiası

    İtalyan ekibi 'tan rekor bir bedelle 2016 yılında İngiliz devi 'a olan , hakkında çıkan haberleriyle ilgili olarak konuşmak istemese de Fransız yıldızın adı dev kulüplerle anılmaya devam ediyor.

    Eski takım arkadaşı Dybala ile konuştuğu ve 'da mutsuz olduğu gerekçesiyle İtalyan ekibine dönmek istediği konuşulan 25 yaşındaki Fransız oyuncunun ismi, bu kez ise ile anılıyor.

    İDDİALARI REDDETTİ
    Fransa ile 'nda mücadele eden , tamamen turnuvaya konsantre olduğunu belirtti. Kulüp kariyeri hakkında konuşmak istemediğini vurgulayan Fransız yıldızın adı , gibi dev kulüplerle anılsa da Pogba'nın ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    "DYBALA İLE KONUŞUYORUM"
    TeamTalk'ın haberine göre, 'tan eski takım arkadaşı Dybala ile konuştuğunu kabul eden Pogba, 'da forma giyen yakın arkadaşı Umtiti ile de sık sık temasta olduğunu belirterek kafaları karıştırdı. Fransız golcü, geçtiğimiz sezon 'te formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada takımına 6 gol 10 asistlik katkı sağladı.

    1. 18.6.2018 12:50
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