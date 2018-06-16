Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası! – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    'ya hapis cezası!

    <a href="/index/cristiano-ronaldo?id=9580ced5-fb72-4b2d-a6be-a084c90e5800" class="" rel="tag">Cristiano Ronaldo</a>'ya hapis cezası!

    'in dünyaca ünlü yıldızı 'ya 'vergi kaçırmak' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi

    İspanyol hükümeti tarafından vergi kaçırdığı belirlenen 'nun bir süredir devam eden davası sonuçlandı. Ronaldo'nun vergi kaçırdığı ispatlandı ve Portekizli yıldız da suçlamaları kabul etti.

    Ronaldo ile İspanyol devlet kurumları arasında yapılan anlaşmada 2 yıllık hapis cezası 18,8 milyon Euro para cezasına çevrildi.

    'ya eski kulübü başta olmak üzere birçok kulüpten transfer teklifleri geldiği ve 'den de ayrılabileceği konuşuluyor.

    1. 15.6.2018 16:20
    2. Güncelleme: 16.6.2018 02:05
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