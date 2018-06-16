Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası!
Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'ya 'vergi kaçırmak' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi
İspanyol hükümeti tarafından vergi kaçırdığı belirlenen Cristiano Ronaldo'nun bir süredir devam eden davası sonuçlandı. Ronaldo'nun vergi kaçırdığı ispatlandı ve Portekizli yıldız da suçlamaları kabul etti.
Ronaldo ile İspanyol devlet kurumları arasında yapılan anlaşmada 2 yıllık hapis cezası 18,8 milyon Euro para cezasına çevrildi.
Cristiano Ronaldo'ya eski kulübü Manchester United başta olmak üzere birçok kulüpten transfer teklifleri geldiği ve Real Madrid'den de ayrılabileceği konuşuluyor.
- 15.6.2018 16:20
- Güncelleme: 16.6.2018 02:05
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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