"Salah'ın oynama şansı yüzde 100'e yakın" – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    "Salah'ın oynama şansı yüzde 100'e yakın"

    "Salah'ın oynama şansı yüzde 100'e yakın"

    Mısır Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hector Cuper, Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Muhammed Salah'ın, yarın Uruguay ile oynayacakları 2018 A Grubu maçında yüksek ihtimalle sahada olacağını söyledi.

    Cuper, yarın TSİ 15.00'te 'nın Yekaterinburg kentinde yapılacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında, Salah'ın tedavisinin çok iyi gittiğini belirterek, "Çok hızlı iyileşti. Son anda beklenmedik bir şey yaşanmazsa oynama şansının yüzde 100'e yakın olduğunu garanti edebilirim." ifadelerini kullandı.

    32 golle 38 hafta süren bir sezonunda en fazla gol atan futbolcu olan Salah, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madridli Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanmış ve 31. dakikada gözyaşları içinde sahayı terk etmişti.

    2018 'nda A Grubu'nda yer alan Mısır, 19 Haziran'da ev sahibi , 25 Haziran'da ise ile karşılaşacak.

    1. 14.6.2018 16:51
    2. Güncelleme: 15.6.2018 01:55
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