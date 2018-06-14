Lemar Atletico’da! – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Lemar Atletico’da!

    Lemar Atletico’da!
    Monaco Lemar'ın transferi için ile anlaşma sağlandığını açıkladı. , 22 yaşındaki Lemar'ın edilmesi konusunda Monaco ile ön anlaşmaya varıldı. Açıklamada, kesin anlaşmayla ilgili gelecek günlerde Monaco Kulübü ile yakın bir çalışma yapılacağı kaydedildi. 'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan sol kanat oyuncusu, geçen sezon Monaco formasıyla 38 maça çıkıp 3 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu.
    1. 14.6.2018
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