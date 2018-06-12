Tam 270 milyon euro! – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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HEPSİ
    12 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    Tam 270 milyon euro!

    Tam 270 milyon euro!
    'li için 'da yayım yapan Don Balon dergisi flaş bir iddia ortaya attı. 'ın Fransızların 19 yaşındaki genç yıldızı için 'ye tam 270 milyon euro'luk bir teklif sunduğu kaydedildi.
    1. 12.6.2018
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