Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    'den ve 'e destek çağrısı

    <a href="/index/merkel?id=b3dc4bfe-e6f2-48b3-8409-630b40e88c8e" class="" rel="tag">Merkel</a>'den <a href="/index/ilkay-gundogan?id=e1de5541-eac1-43eb-8f76-44c8bf94edf0" class="" rel="tag">İlkay Gündoğan</a> ve <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a>'e destek çağrısı

    Başbakanı , Türk asıllı futbolcular ve hakkında konuştu

    Başbakan , Takımında yer alan ile 'ın Cumhurbaşkanı ile çektirdikleri fotoğrafa ilişkin bir soru üzerine de, bu iki oyuncuyu savunarak, "Bu iki oyuncunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafın nelere yol açabileceğini düşünmediklerine inanıyorum." dedi.

    Mesut ile İlkay'ın Alman taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmak istemediklerinden emin olduğunu ifade eden , İlkay'ın, açıklamasında, memnuniyetle adına oynadığını ve Alman bir üyesi olmaktan mutlu olduğunu söylemesinin de kendisini duygulandırdığını kaydetti.

    Her iki oyuncunun da Takımının bir parçası olduğunu ifade eden Merkel, "Başarılı olmamız için hepsine ihtiyacımız var. Bu nedenle bazı taraftarlar alkış tutarlarsa sevinirim." şeklinde konuştu.

    Devlet Başkanı 'i eleştirmesine rağmen Dünya Futbol Şampiyonası'nda Alman maçlarını izlemek için 'ya gidip gitmeyeceği sorusuna karşılık da Merkel, bu tür ziyaretler yapabileceğini, bunların da Putin ile görüşebilmek için birer fırsat olacağını söyledi.

    Merkel ayrıca, 'da iltica talebi reddedilen sığınmacıların hızlı bir şekilde ülkelerine gönderilmeleri gerektiğini savunarak, bu süreci hızlandıracak önlemlerin alınması gerektiğini, bazı eyaletlerde sınır dışı etme işlemlerinin yavaş işlemesine de şaşırdığını sözlerine ekledi.

    1. 11.6.2018 10:59
    2. Güncelleme: 11.6.2018 11:01
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