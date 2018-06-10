Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Türkiye çapında müthiş projeler yapıyoruz" – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: " çapında müthiş projeler yapıyoruz"

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "<a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a> çapında müthiş projeler yapıyoruz"

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " çapında müthiş projeler yapıyoruz. Biz çok şanslıyız çünkü sporun içinden gelen, gençlerle çok iyi diyalog kuran sayın cumhurbaşkanımız var. gençleri çok iyi anlıyor, sporu çok iyi biliyor. Ülkesini çok seviyor ve millette onunla beraber." dedi.

    Bak, Çanakkale'nin merkeze bağlı Güzelyalı köyünde yapımına başlanan 100 milyon lira ihale bedelli, 500 yatak kapasitesine sahip ve 'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, merkezin 'nin en büyük merkezi olacağını söyledi.

    Merkezin çok özel bir planlaması olduğunu belirten Bak, "Bizim çapında 36 tane gençlik kampımız var. Fakat bu hem gençlik hem de sporcu kamp merkezi. Biri 300, biri 200 yataklı iki otelden oluşan toplam 500 yatağı olan içinde çok amaçlı spor kompleksinden futbol sahalarına, kayıkhaneden su sporları merkezi başta olmak üzere çeşitli ünitelerden oluşuyor. Çok butik bir proje." diye konuştu.

    , projeyi Çanakkale'nin kültür ve spor kenti olması için yaptıklarına dikkati çekerek şöyle devam etti:

    "Çanakkale'de bir destan yazılmış geçmişte, bu destanı herkese anlatmamız lazım. İşte her gencin Çanakkale'ye gelmesinin temini için biz bakanlık olarak çapında çalışıyoruz. Buraya kamplar yapıyoruz. 'de 300 tane gençlik merkezimiz var. Buralarda gençlerimize tarihimizi, bizim nasıl bir millet olduğumuzu, neler yaşadığımızı, neler yaptığımızı anlatıyoruz.

    Türkiye çapında müthiş projeler yapıyoruz. Biz çok şanslıyız çünkü sporun içinden gelen, gençlerle çok iyi diyalog kuran Sayın Cumhurbaşkanımız var. gençleri çok iyi anlıyor, sporu çok iyi biliyor. Ülkesini çok seviyor ve millette onunla beraber."

    , Türkiye'nin "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası"na aday olduğunu anımsattı.

    Tamamlanmış 17 tane stadyum olduğunun altını çizen Bak, "Türkiye'nin her yerinde eserler var. Sporcu merkezleri, kamp merkezleri var. Gençlik merkezleri var. Yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Gençlerimiz spor yapsın, şimdi okullar tatil oldu. Karnelerini aldılar. Bütün gençlerimizi spor salonlarımıza, tesislerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    "ÇANAKKALE GENÇLİĞİN BAŞKENTİ OLSUN"
    Grup Başkanvekili Bülent Turan da Çanakkale'ye son dönemde çok önemli yatırımlar kazandırdıklarını anlattı.

    "Artık Çanakkale'nin sadece tarımın, sanayinin ve turizmin değil bundan sonra artık gençliğin de başkenti olsun istiyoruz." diyen Turan, "Buradan yüzlerce gencimizin aynı anda kamp imkanı bulacağı 6'dan fazla spor salonu ile hizmet edeceği, her türlü ayrıntının düşünüldüğü çok farklı bir tesisi hayata geçireceğiz. Türkiye'de biz bu millete ne kadar hizmet edersek ancak borcumuzu öderiz diye düşürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

    Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise Gençlik ve 'nin, üniversiteye giden, lise öğrenimi gören, spor yapan, kültür gezileri düzenleyen yurt içinde ve yurt dışında yaşayan her gence hizmet vereceğini söyledi.

    Konuşmaların ardından Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce'nin yaptığı dua ile ve 'nin temeli atıldı.

    Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Gençlik Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Dünya dalış rekortmeni milli sporcu , sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    1. 11.6.2018 00:17
    2. Güncelleme: 11.6.2018 00:18
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