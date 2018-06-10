Brezilya'dan 'farklı' prova – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    'dan 'farklı' prova

    <a href="/index/brezilya?id=d289b356-d0fa-431b-b7e9-b22ef76bfbba" class="" rel="tag">Brezilya</a>'dan 'farklı' prova

    A Milli Futbol Takımı hazırlık karşılaşmasında 'yı deplasmanda 3-0 yendi.

    14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında 'da düzenlenecek olan 2018 'na hazırlanan , hazırlık karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi.

    'nın başkenti Viyana'da bulunan Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarım saatlik bölümü golsüz eşitlikle geçilirken, maçın gol perdesini 36'ncı dakikada Gabriel Jesus açtı. Manchester Cityli yıldız oyuncu attığı gol ile 'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
    Mücadelenin ikinci yarısında etkili bir oyun sergileyen Brezilya, 63'üncü dakikada ile farkı 2'ye yükseltti. temsilcisi 69'uncu dakikada Philippe Coutinho ile durumu 3-0'e getirdi ve maçın skorunu tayin etti.

    Brezilya , serüvenine 17 Haziran Pazar günü ile oynayacağı müsabakayla başlayacak.


    1. 10.6.2018 23:56
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