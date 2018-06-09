Spor camiası yasta – Fotomaç – 09 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Spor camiası yasta

    Spor camiası yasta

    Başkanı ’in babası, ’in kurucusu Erdoğan Demirören, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    Türk sporuna birçok katkısı bulunan, Başkanı 'in babası ünlü işadamı Erdoğan Demirören, 79 yaşında yaşamını yitirdi. 'in kurucusu ve Başkanı Erdoğan Demirören, 31 Mayıs 2018'den beri solunum yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Erdoğan Demirören'in kızı Meltem Demirören Oktay, "Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın" dedi. Yarın öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nden kaldırılacak cenaze, Zincirlikuyu'da toprağa verilecek.

    BEŞİKTAŞ'TA TOP KOŞTURDU
    eski başkanı Yıldırım Demirören'in babası olan Erdoğan Demir- ören, 1956-1957'de Beşiktaş'ta ve Emniyet'te profesyonel olarak futbol oynadı. Spora olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinirdi. Özellikle Beşiktaş tutkunuydu. Erdoğan Demirören'in sahibi olan Milangaz, zor zamanlarında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'na sponsor olarak, o dönemde başarıların gelmesinde öncü olmuştu.

    HAYIRLA ANACAĞIZ
    Cumhurbaşkanı , Erdoğan Demirören'in vefatından sonra taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yâd edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

    TAZİYE MESAJLARI YAĞDI
    Spor camiasının önemli kişi ve kurumları Erdoğan Demirören'in için taziye mesajları yayınladı. İşte öne çıkanlar:

    : Türk sporuna önemli katkıları bulanan ve tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet; sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
    BEŞİKTAŞ: üyemiz Erdoğan Demirören'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin kıymetli sanayicilerinden Erdoğan Demirören, Türk sporuna yaptığı katkılarla hatırlanacaktır.
    : Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, Demirören Ailesine, yakınlarına, iş ve medya camiasına başsağlığı dileriz.
    : Erdoğan Demirören'in vefat haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
    K. BİRLİĞİ: Kulüpler Birliği Vakfı'na üye tüm kulüp başkanları adına başsağlığı diliyoruz.
    ALİ ŞEN: 55 yıllık arkadaşımdı. Beşiktaş'ta başkanlık teklif ettiler, 'Yardım etmek için koltukta mı oturmak lazım?' dedi. Çok paylaşımcı biriydi...
    ERGİN ATAMAN: Beşiktaş'tayken mali sıkıntılar yüzünden takım kuramıyorduk. Erdoğan amcaya gittik. Milangaz ile birlikte büyük bir sorumluluk aldık. Üç kupayla sezonu bitirdik. Takımın parçası gibiydi.
    1. 9.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Spor camiası yasta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN