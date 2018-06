Spor camiası yasta

Türk sporuna birçok katkısı bulunan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören 'in babası ünlü işadamı Erdoğan Demirören, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Demirören Holding 'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören,2018'den beri solunum yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Erdoğan Demirören'in kızı"Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın" dedi.öğle namazını müteakipnden kaldırılacak cenaze, Zincirlikuyu'da toprağa verilecek.eski başkanı Yıldırım Demirören'in babası olan Erdoğan Demir- ören, 1956-1957'de Beşiktaş'ta ve Emniyet'te profesyonel olarak futbol oynadı. Spora olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinirdi. Özellikle Beşiktaş tutkunuydu. Erdoğan Demirören'in sahibi olan Milangaz, zor zamanlarında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'na sponsor olarak, o dönemde başarıların gelmesinde öncü olmuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Erdoğan Demirören'in vefatından sonra taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yâd edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.Spor camiasının önemli kişi ve kurumları Erdoğan Demirören'in için taziye mesajları yayınladı. İşte öne çıkanlar: TFF : Türk sporuna önemli katkıları bulanan ve tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet; sevenlerine başsağlığı diliyoruz.BEŞİKTAŞ: Divan Kurulu üyemiz Erdoğan Demirören'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin kıymetli sanayicilerinden Erdoğan Demirören, Türk sporuna yaptığı katkılarla hatırlanacaktır. GALATASARAY : Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, Demirören Ailesine, yakınlarına, iş ve medya camiasına başsağlığı dileriz. BURSASPOR : Erdoğan Demirören'in vefat haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.K. BİRLİĞİ: Kulüpler Birliği Vakfı'na üye tüm kulüp başkanları adına başsağlığı diliyoruz.ALİ ŞEN: 55 yıllık arkadaşımdı. Beşiktaş'ta başkanlık teklif ettiler, 'Yardım etmek için koltukta mı oturmak lazım?' dedi. Çok paylaşımcı biriydi...ERGİN ATAMAN: Beşiktaş'tayken mali sıkıntılar yüzünden takım kuramıyorduk. Erdoğan amcaya gittik. Milangaz ile birlikte büyük bir sorumluluk aldık. Üç kupayla sezonu bitirdik. Takımın parçası gibiydi.