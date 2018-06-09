İsviçre'deki Türklerin kurduğu Bosphorus İsviçre 2. Ligi'ne yükseldi – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    'deki Türklerin kurduğu Bosphorus 2. Ligi'ne yükseldi

    <a href="/index/isvicre?id=44ff5fc7-4028-415a-9c70-31d89280546e" class="" rel="tag">İsviçre</a>'deki Türklerin kurduğu Bosphorus İsviçre 2. Ligi'ne yükseldi

    3. Lig play-off turu rövanşında Langnau takımını 3-2 yenen Türk ekibi Bosphorus, gelecek sezon 2. ligde mücadele edecek.

    'nin başkenti Bern'de oynanan play-off turu ilk maçında rakibini evinde 2-0 mağlup eden Bosphorus, deplasmandaki karşılaşmayı da kazanarak 2. yükseldi.

    Maçı izleyen ve sonrasında futbolcuların sevincine ortak olan Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosphorus'u başarısından dolayı tebrik etti.

    Futbolun birleştirici gücüne inandığını belirten Saygılı, Türk takımına gelecek sezon 2. ligde başarılar diledi.

    Bosphorus Kulübü Başkanı Çetin Tiryaki ise elde edilen başarı nedeniyle çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bu başarı 'deki Türk toplumuna armağan olsun. İsviçre'ye gelen ilk gurbetçi büyüklerimizin 1972 senesinde kurduğu bir takımız. 46 yıllık bir özlem sonucunda ikinci çıktık. Bugün deplasmana yaklaşık 400 civarında seyirci getirdik. Hayatında hiç maça gitmemiş insanlar, bizi yalnız bırakmamak için buraya geldi." diye konuştu.

    Başkan Tiryaki, kadroda 26 Türk futbolcunun yanı sıra İsviçre, , Tayland, Brezilya ve İran'dan da 16 futbolcu yer aldığını kaydetti.

    Bern ve civarında yaşayan Türk vatandaşları tarafından kurulan Bosphorus, Türkgücü Basel'in ardından İsviçre 2. Lig'de yer alan ikinci Türk takımı oldu.

    1. 9.6.2018 23:44
    2. Güncelleme: 9.6.2018 23:45
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