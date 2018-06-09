İsviçre 3. Lig play-off turu rövanşında Langnau takımını 3-2 yenen Türk ekibi Bosphorus, gelecek sezon 2. ligde mücadele edecek.
İsviçre'nin başkenti Bern'de oynanan play-off turu ilk maçında rakibini evinde 2-0 mağlup eden Bosphorus, deplasmandaki karşılaşmayı da kazanarak 2. lige yükseldi.
Maçı izleyen ve sonrasında futbolcuların sevincine ortak olan Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosphorus'u başarısından dolayı tebrik etti.
Futbolun birleştirici gücüne inandığını belirten Saygılı, Türk takımına gelecek sezon 2. ligde başarılar diledi.
Bosphorus Kulübü Başkanı Çetin Tiryaki ise elde edilen başarı nedeniyle çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bu başarı İsviçre'deki Türk toplumuna armağan olsun. İsviçre'ye gelen ilk gurbetçi büyüklerimizin 1972 senesinde kurduğu bir takımız. 46 yıllık bir özlem sonucunda ikinci lige çıktık. Bugün deplasmana yaklaşık 400 civarında seyirci getirdik. Hayatında hiç maça gitmemiş insanlar, bizi yalnız bırakmamak için buraya geldi." diye konuştu.
Başkan Tiryaki, kadroda 26 Türk futbolcunun yanı sıra İsviçre, Yunanistan, Tayland, Brezilya ve İran'dan da 16 futbolcu yer aldığını kaydetti.
Bern ve civarında yaşayan Türk vatandaşları tarafından kurulan Bosphorus, Türkgücü Basel'in ardından İsviçre 2. Lig'de yer alan ikinci Türk takımı oldu.
- 9.6.2018 23:44
- Güncelleme: 9.6.2018 23:45
-
Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
-
Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
-
Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
İsviçre'deki Türklerin kurduğu Bosphorus İsviçre 2. Ligi'ne yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.