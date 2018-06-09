İlkay'a çirkin tepki! – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    İlkay'a çirkin tepki!

    İlkay'a çirkin tepki!

    ile birlikte çektirdiği fotoğraf nedeniyle ıslıklanan yıldız oyuncuya ve takım arkadaşları destek oldu.

    Dünya Kupası'na hazırlanan 'da forma giyen İlkay Gündoğan'a ıslık şoku. Almanya'nın 'ı evinde 2-1 yendiği karşılaşmanın 57. dakikasında oyuna giren yıldız, taraftarların ıslıklı ve ırkçı tepkisine maruz kaldı. İlkay, Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle oynanan maçta top ayağına her geldiğinde ıslıklandı. Johim Löw, oyuna girdiği sırada tepki gösterilen futbolcusu için alkışla tribünlerden destek istedi. Löw, "İlkay'ın ıslıklanması ona ve takımın geri kalanına zarar veriyor. Gerçekten kimseye bir faydası yok. 'da bunun devam edip etmeyeceğini bilmiyorum" şeklinde konuştu. Takım arkadaşı Müller ise, "Mesut ve İlkay ile konuştuk. Arkalarında duruyoruz" dedi.

    TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ BAĞLARIMIZ VAR
    "Tepkiler beni incitti, özellikle kişisel hakaretler" diyen , şöyle konuştu: Türk kökenimiz nedeniyle ile çok bağlarımız var. Sayın Erdoğan ile buluşmamızda siyasi bir mesaj söz konusu değildi.

    1. 9.6.2018
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