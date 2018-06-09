İlkay'a çirkin tepki!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğraf nedeniyle ıslıklanan Türk asıllı yıldız oyuncuya teknik direktör Joachim Löw ve takım arkadaşları destek oldu.
TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ BAĞLARIMIZ VAR
"Tepkiler beni incitti, özellikle kişisel hakaretler" diyen İlkay Gündoğan, şöyle konuştu: Türk kökenimiz nedeniyle Türkiye ile çok güçlü bağlarımız var. Sayın Erdoğan ile buluşmamızda siyasi bir mesaj söz konusu değildi.
- 9.6.2018
-
"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
-
Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
-
Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
İlkay'a çirkin tepki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.