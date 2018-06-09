İddaa ‘Brezilya’ dedi – Fotomaç – 09 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    ’ dedi

    <a href="/index/iddaa?id=679a5216-dbc4-4c7c-a255-0cb9d6ff9931" class="" rel="tag">İddaa</a> ‘<a href="/index/brezilya?id=d289b356-d0fa-431b-b7e9-b22ef76bfbba" class="" rel="tag">Brezilya</a>’ dedi

    Sambacılar, ’nı kazanmaya en yakın aday olarak gösterildi.

    Başlamasına sayılı günler kalan 2018 'nın favorileri açıklandı. , turnuva sonunda kupayı kazanmaya en yakın takım olarak 'yı gösterdi ve sambacılara 4.75 oran verildi. 5.00'lık oranıyla mutlu sona en yakın ikinci ülke olarak gösterilirken, ve 'nın kupayı kazanma oranı 6.50, Arjantin'in 9.00, 'nın 10.00, 'nin de 15.00 olarak belirlendi.
    1. 9.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN