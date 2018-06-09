Gana futbolunda rüşvet skandalı
Rüşvet aldığı iddia edilen Gana Futbol Federasyonu Başkanı Kwesi Nyantakyi, görevinden istifa etti.
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre son dönemde hakkında çıkan ciddi iddiaların ardından Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ile görüşen Nyantakyi, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Başkanlık görevinin yanı sıra FIFA Konseyi'nde de yer alan Kwesi Nyantakyi, Cumhurbaşkanı Akufo-Addo'nun yanı sıra birçok devlet yetkilisinden de özür diledi.
Hafta içi yayınlanan bir videoda, Kwesi Nyantakyi, kendisini iş adamı olarak tanıtan gazeteci Anas Aremeyaw Anas'tan bir otel odasında 65 bin dolar rüşvet almıştı.
Videonun ardından Gana Futbol Federasyonundaki başkanlık görevi askıya alınan Nyantakyi hakkında, FIFA da soruşturma açmış ve konseydeki görevinden 90 gün boyunca uzaklaştırmıştı.
- 9.6.2018 01:41
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"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
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Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
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Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
Gana futbolunda rüşvet skandalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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