Gana futbolunda rüşvet skandalı – Fotomaç – 09 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Gana futbolunda rüşvet skandalı

    Gana futbolunda rüşvet skandalı

    Rüşvet aldığı iddia edilen Gana Federasyonu Başkanı , görevinden istifa etti.

    Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre son dönemde hakkında çıkan ciddi iddiaların ardından Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ile görüşen Nyantakyi, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

    Başkanlık görevinin yanı sıra Konseyi'nde de yer alan , Cumhurbaşkanı Akufo-Addo'nun yanı sıra birçok devlet yetkilisinden de özür diledi.

    Hafta içi yayınlanan bir videoda, , kendisini iş adamı olarak tanıtan gazeteci Anas Aremeyaw Anas'tan bir otel odasında 65 bin dolar rüşvet almıştı.

    Videonun ardından Gana Federasyonundaki başkanlık görevi askıya alınan Nyantakyi hakkında, da soruşturma açmış ve konseydeki görevinden 90 gün boyunca uzaklaştırmıştı.

    1. 9.6.2018 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gana futbolunda rüşvet skandalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN