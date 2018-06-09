Gana futbolunda rüşvet skandalı

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre son dönemde hakkında çıkan ciddi iddiaların ardından Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ile görüşen Nyantakyi, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Başkanlık görevinin yanı sıra FIFA Konseyi'nde de yer alan Kwesi Nyantakyi, Cumhurbaşkanı Akufo-Addo'nun yanı sıra birçok devlet yetkilisinden de özür diledi.

Hafta içi yayınlanan bir videoda, Kwesi Nyantakyi, kendisini iş adamı olarak tanıtan gazeteci Anas Aremeyaw Anas'tan bir otel odasında 65 bin dolar rüşvet almıştı.

Videonun ardından Gana Futbol Federasyonundaki başkanlık görevi askıya alınan Nyantakyi hakkında, FIFA da soruşturma açmış ve konseydeki görevinden 90 gün boyunca uzaklaştırmıştı.