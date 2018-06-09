Enes Ünal'dan sakatlık açıklaması
İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Enes Ünal, sakatlığı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu
Mili oyuncu yaptığı paylaşımda, "3-4 aydır devam eden kasık ağrılarımdan sonra bugün ameliyat oldum. Operasyon beklediğimizden daha da iyi geçti, önümüzdeki sezon için sabırsızlanmaya başladım bile. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Her zamankinden güçlü, her zamankinden istekli!" ifadelerine yer verdi.
Geçtiğimiz sezon kısa bir süre Levante'ye kiralanmasının dışında sezonun büyük bir bölümünü Villarreal'de geçiren Enes Ünal; La Liga, Avrupa Ligi ve Kral Kupası olmak üzere toplamda 38 maça çıkarken, 6 gol ve 4 asist ile oynadı.
- 9.6.2018 12:29
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Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Toplam 3
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Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
Enes Ünal'dan sakatlık açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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