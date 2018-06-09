Enes Ünal'dan sakatlık açıklaması – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    'dan sakatlık açıklaması

    <a href="/index/enes-unal?id=4fe9609b-d64c-486f-aba6-89d5494db140" class="" rel="tag">Enes Ünal</a>'dan sakatlık açıklaması

    İspanya ekiplerinden Villarreal'de forma giyen , sakatlığı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu

    Mili oyuncu yaptığı paylaşımda, "3-4 aydır devam eden kasık ağrılarımdan sonra bugün ameliyat oldum. Operasyon beklediğimizden daha da iyi geçti, önümüzdeki sezon için sabırsızlanmaya başladım bile. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Her zamankinden güçlü, her zamankinden istekli!" ifadelerine yer verdi.

    Geçtiğimiz sezon kısa bir süre Levante'ye kiralanmasının dışında sezonun büyük bir bölümünü Villarreal'de geçiren ; , Avrupa Ligi ve olmak üzere toplamda 38 maça çıkarken, 6 gol ve 4 asist ile oynadı.

    1. 9.6.2018 12:29
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