Tottenham, Harry Kane'in sözleşmesini 2024’e uzattı – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    Tottenham, 'in sözleşmesini 2024’e uzattı

    Tottenham, Harry Kane'in sözleşmesini 2024’e uzattı

    İngiliz ekibi Tottenham, yıldız futbolcusu 'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı. Kane'in 6 yıllık yeni kontratında toplam 90 milyon Pound kazanacağı belirtildi.

    ekiplerinden Tottenham, yıldız golcüsü ile nikah tazeledi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Kane ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İngiliz golcünün yeni kontratıyla 90 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

    24 yaşındaki futbolcu bu sezon Tottenham forması ile 48 müsabakaya çıktı ve 41 gol, 4 asist ile mücadele etti. İngiliz ekibinde 7 sezonda toplam 213 maça çıkan yıldız golcü 140 kez fileleri havalandırdı.
    1. 8.6.2018 16:59
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