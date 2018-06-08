Infantino’dan taziye mesajı – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    ’dan taziye mesajı

    Infantino’dan taziye mesajı
    Başkanı Gianni , Türk hakemliğinin efsane ismi Doğan Babacan'ın vefatı nedeniyle Başkanı Yıldırım Demirören'e taziye mektubu gönderdi. Babacan'ın hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Infantino, başsağlığı diledi.
    1. 8.6.2018
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