Antonio Carbajal'ı tarihe geçiren olay – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    'ı tarihe geçiren olay

    Antonio Carbajal'ı tarihe geçiren olay

    1966 'na "futbolun beşiği" olarak adlandırılan ev sahipliği yaptı.

    Adaylık sürecinde Batı ve 'yı geride bırakan , sekizinci 'nı düzenlemeye hak kazandı.

    İngiltere 1966'ya toplam 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 10, 'dan 4, Asya ve 'dan ise birer ekip, İngiltere'de mücadele etti.

    Avrupa'dan Bulgaristan, İngiltere, Fransa, Batı Almanya, , İtalya, Portekiz, SSCB, İspanya ve İsviçre, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Uruguay, Asya'dan ile Kuzey Amerika'dan katılan ülkeler oldu.

    İngiltere'nin tartışmalı şampiyonluğu
    İlk kez İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası'nda seyircisi önünde zafere ulaşan ev sahibi takımın şampiyonluğu, finalde 'ün attığı gol nedeniyle uzun süre tartışılmaya devam etti.

    Londra'da 30 Temmuz 1966'da yaklaşık 97 bin seyirci önünde oynanan finalde İngiltere, uzatmada Batı Almanya'yı 4-2 yenerek tarihinin ilk ve tek şampiyonluğuna ulaştı.

    Batı Almanya 12. dakikada 'in golüyle 1-0 öne geçerken, İngiltere 18'de Hurst ile skora denge getirdi ve ilk devre 1-1 sona erdi. Ev sahibi ülke 78. dakikada Martin Peters ile öne geçse de normal süre 89'da Wolfgang Weber'in golüyle 2-2 sonuçlandı. İngiltere, Hurst ile 101. dakikada bir kez daha üstünlüğü yakalarken, topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmalara neden oldu. 120. dakikada tekrar sahneye çıkan Hurst, maçın skorunu belirledi ve İngiltere sahadan 4-2 galip ayrıldı.

    Hurst attığı 3 golle final maçında hat-trick yapan ilk oyuncu olmayı da başardı.

    Carbajal tarihe geçti
    Meksika'nın efsane kalecileri arasında yer alan , 5 kez Dünya Kupası organizasyonlarında mücadele eden ilk oyuncu oldu.

    Carbajal, 1950, 1954, 1958 ve 1962'den sonra İngiltere 1966'da da takımının kalesini koruyarak Dünya Kupası tarihine geçti. Meksikalı kaleci, 37 yaşındayken takımının formasını Uruguay ile grupta oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada son kez giydi. Carbajal en fazla sayıda Dünya Kupası'na katılan oyuncu olma unvanını Alman Lothar Matthaus ile paylaşıyor.

    Gol kralı Eusebio
    İngiltere'deki şampiyonanın gol kralı, Portekiz'den Eusebio oldu.

    Rakip fileleri 9 kez havalandıran Eusebio'nun gol krallığına ulaştığı turnuvada, Batı Almanya'dan Helmut Haller 6 golle ikinci, SSCB'den Valeriy Porkuyan, İngiltere'den Geoff Hurst, Macaristan'dan Ferenc Bene ve Almanya'dan dörder golle üçüncü sırayı aldı.

    32 maçta 89 gol atıldı
    İngiltere'de 1966'da yapılan turnuvadaki 32 maçta toplam 89 gol atıldı.

    Maç başına 2,8 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 17 golle Portekiz ve 15 golle Batı Almanya oldu.

    1. 8.6.2018 12:13
    2. Güncelleme: 8.6.2018 18:08
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