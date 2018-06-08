2018 Dünya Kupası maçları ne zaman? Maçlar hangi kanalda?
Futbolun kalbi bu yaz TRT ekranlarında atacak. 14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası TRT 1, TRT 4K ve TRT SPOR'dan yayınlanacak.
Futbolun kalbi bu yaz TRT ekranlarında atacak. 14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası TRT 1, TRT 4K ve TRT SPOR'dan yayınlanacak. Futbolseverler dev kupanın tüm maçlarını trtspor.com.tr/fifa2018dunyakupasi adresinden de canlı izleyebilecek.
İşte 64 maça sahne olacak Dünya Kupası'nın fikstürü ve yayınlanacağı kanallar...
GRUP MAÇLARI PROGRAMI
|
GRUP
|
SAAT
|
MAÇ
|
YAYINLANACAĞI KANALLAR
|
14 Haziran Perşembe
|
A Grubu
|
18:00
|
TRT1
|
|
|
|
|
15 Haziran Cuma
|
A Grubu
|
15:00
|
Mısır - Uruguay
|
TRT1
|
B Grubu
|
18:00
|
Fas - İran
|
TRT1
|
B Grubu
|
21:00
|
Portekiz - İspanya
|
TRT1
|
|
|
|
|
16 Haziran Cumartesi
|
C Grubu
|
13:00
|
Fransa - Avustralya
|
TRT1
|
D Grubu
|
16:00
|
Arjantin - İzlanda
|
TRT1
|
C Grubu
|
19:00
|
Peru - Danimarka
|
TRT1
|
D Grubu
|
22:00
|
Hırvatistan - Nijerya
|
TRT1
|
|
|
|
|
17 Haziran Pazar
|
E Grubu
|
15:00
|
Kosta Rika - Sırbistan
|
TRT1
|
F Grubu
|
18:00
|
Almanya - Meksika
|
TRT1
|
E Grubu
|
21:00
|
Brezilya - İsviçre
|
TRT1
|
|
|
|
|
18 Haziran Pazartesi
|
F Grubu
|
15:00
|
İsveç - Güney Kore
|
TRT1
|
G Grubu
|
18:00
|
Belçika - Panama
|
TRT1
|
G Grubu
|
21:00
|
Tunus - İngiltere
|
TRT1
|
|
|
|
|
19 Haziran Salı
|
H Grubu
|
15:00
|
Kolombiya - Japonya
|
TRT1, TRT4K
|
H Grubu
|
18:00
|
Polonya - Senegal
|
TRT1
|
A Grubu
|
21:00
|
Rusya - Mısır
|
TRT1
|
|
|
|
|
20 Haziran Çarşamba
|
B Grubu
|
15:00
|
Portekiz - Fas
|
TRT1
|
A Grubu
|
18:00
|
Uruguay - Suudi Arabistan
|
TRT1
|
B Grubu
|
21:00
|
MAÇ: İran - İspanya
|
TRT1
|
|
|
|
|
21 Haziran Perşembe
|
C Grubu
|
15: 00
|
Danimarka - Avustralya
|
TRT1
|
C Grubu
|
18:00
|
Fransa - Peru
|
TRT1
|
D Grubu
|
21:00
|
Arjantin - Hırvatistan
|
TRT1
|
|
|
|
|
22 Haziran Cuma
|
E Grubu
|
15:00
|
Brezilya - Kosta Rika
|
TRT1
|
D Grubu
|
18: 00
|
Nijerya - İzlanda
|
TRT1
|
E Grubu
|
21:00
|
Sırbistan - İsviçre
|
TRT1
|
|
|
|
|
23 Haziran Cumartesi
|
G Grubu
|
15:00
|
Belçika - Tunus
|
TRT1
|
F Grubu
|
18:00
|
Güney Kore - Meksika
|
TRT1
|
F Grubu
|
21:00
|
Almanya - İsveç
|
TRT1
|
|
|
|
|
24 Haziran Pazar
|
G Grubu
|
15:00
|
İngiltere - Panama
|
TRT1
|
H Grubu
|
18:00
|
Japonya - Senegal
|
TRT1
|
H Grubu
|
21:00
|
Polonya - Kolombiya
|
TRT1
|
|
|
|
|
25 Haziran Pazartesi
|
A Grubu
|
17:00
|
Suudi Arabistan - Mısır
|
TRTSPOR
|
A Grubu
|
17:00
|
Uruguay - Rusya
|
TRT1
|
B Grubu
|
21:00
|
İran - Portekiz
|
TRTSPOR
|
B Grubu
|
21:00
|
İspanya - Fas
|
TRT1
|
|
|
|
|
26 Haziran Salı
|
C Grubu
|
17:00
|
Avustralya - Peru
|
TRTSPOR
|
C Grubu
|
17:00
|
Danimarka - Fransa
|
TRT1
|
D Grubu
|
21:00
|
Nijerya - Arjantin
|
TRTSPOR
|
D Grubu
|
21:00
|
İzlanda - Hırvatistan
|
TRT1
|
|
|
|
|
27 Haziran Çarşamba
|
F Grubu
|
17:00
|
Güney Kore - Almanya
|
TRT1
|
F Grubu
|
17:00
|
Meksika - İsveç
|
TRTSPOR
|
E Grubu
|
21:00
|
İsviçre - Kosta Rika
|
TRTSPOR
|
E Grubu
|
21:00
|
Sırbistan - Brezilya
|
TRT1
|
|
|
|
|
28 Haziran Perşembe
|
H Grubu
|
17:00
|
Senegal - Kolombiya
|
TRTSPOR
|
H Grubu
|
17:00
|
Japonya - Polonya
|
TRT1
|
G Grubu
|
21:00
|
İngiltere - Belçika
|
TRT1
|
G Grubu
|
21:00
|
Panama - Tunus
|
TRTSPOR
SON 16 TURU
|
SAAT
|
MAÇ
|
YAYINLANACAĞI KANALLAR
|
30 Haziran Cumartesi:
|
17:00
|
C1-D2
|
TRT1
|
21:00
|
A1-B2
|
TRT1
|
|
|
|
1 Temmuz Pazar
|
17:00
|
B1-A2
|
TRT1
|
21:00
|
D1-C2
|
TRT1
|
|
|
|
2 Temmuz Pazartesi
|
18:00
|
E1-F2
|
TRT1
|
21:00
|
G1-H2
|
TRT1
|
|
|
|
3 Temmuz Salı
|
17:00
|
F1-E2
|
TRT1
|
21:00
|
H1-G2
|
TRT1
ÇEYREK FİNAL
|
SAAT
|
MAÇ
|
YAYINLANACAĞI KANALLAR
|
6 Temmuz Cuma
|
|
17:00
|
57. Maç
|
TRT1
|
|
21:00
|
58. Maç
|
TRT1
|
|
|
|
|
|
7 Temmuz Cumartesi
|
|
17:00
|
59. Maç
|
TRT1
|
|
21:00
|
60. Maç
|
TRT1
|
YARI FİNAL
|
SAAT
|
MAÇ
|
YAYINLANACAĞI KANALLAR
|
10 Temmuz Salı
|
21:00
|
61. Maç
|
TRT1
|
|
|
|
11 Temmuz Çarşamba
|
21:00
|
62. Maç
|
TRT1
3.'LÜK MAÇI
|
SAAT
|
MAÇ
|
YAYINLANACAĞI KANALLAR
|
14 Temmuz Cumartesi
|
17:00
|
63. Maç
|
TRT1
FİNAL
|
SAAT
|
MAÇ
|
YAYINLANACAĞI KANALLAR
|
15 Temmuz Pazar
|
|
18:00
|
64. Maç
|
TRT1
- 8.6.2018 15:22
-
"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
-
Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
-
Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
2018 Dünya Kupası maçları ne zaman? Maçlar hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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