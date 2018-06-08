2018 Dünya Kupası maçları ne zaman? Maçlar hangi kanalda?

Futbolun kalbi bu yaz TRT ekranlarında atacak. 14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası TRT 1, TRT 4K ve TRT SPOR'dan yayınlanacak. Futbolseverler dev kupanın tüm maçlarını trtspor.com.tr/fifa2018dunyakupasi adresinden de canlı izleyebilecek.

İşte 64 maça sahne olacak Dünya Kupası'nın fikstürü ve yayınlanacağı kanallar...

GRUP MAÇLARI PROGRAMI

GRUP SAAT MAÇ YAYINLANACAĞI KANALLAR 14 Haziran Perşembe A Grubu 18:00 Rusya - Suudi Arabistan TRT1 15 Haziran Cuma A Grubu 15:00 Mısır - Uruguay TRT1 B Grubu 18:00 Fas - İran TRT1 B Grubu 21:00 Portekiz - İspanya TRT1 16 Haziran Cumartesi C Grubu 13:00 Fransa - Avustralya TRT1 D Grubu 16:00 Arjantin - İzlanda TRT1 C Grubu 19:00 Peru - Danimarka TRT1 D Grubu 22:00 Hırvatistan - Nijerya TRT1 17 Haziran Pazar E Grubu 15:00 Kosta Rika - Sırbistan TRT1 F Grubu 18:00 Almanya - Meksika TRT1 E Grubu 21:00 Brezilya - İsviçre TRT1 18 Haziran Pazartesi F Grubu 15:00 İsveç - Güney Kore TRT1 G Grubu 18:00 Belçika - Panama TRT1 G Grubu 21:00 Tunus - İngiltere TRT1 19 Haziran Salı H Grubu 15:00 Kolombiya - Japonya TRT1, TRT4K H Grubu 18:00 Polonya - Senegal TRT1 A Grubu 21:00 Rusya - Mısır TRT1 20 Haziran Çarşamba B Grubu 15:00 Portekiz - Fas TRT1 A Grubu 18:00 Uruguay - Suudi Arabistan TRT1 B Grubu 21:00 MAÇ: İran - İspanya TRT1 21 Haziran Perşembe C Grubu 15: 00 Danimarka - Avustralya TRT1 C Grubu 18:00 Fransa - Peru TRT1 D Grubu 21:00 Arjantin - Hırvatistan TRT1 22 Haziran Cuma E Grubu 15:00 Brezilya - Kosta Rika TRT1 D Grubu 18: 00 Nijerya - İzlanda TRT1 E Grubu 21:00 Sırbistan - İsviçre TRT1 23 Haziran Cumartesi G Grubu 15:00 Belçika - Tunus TRT1 F Grubu 18:00 Güney Kore - Meksika TRT1 F Grubu 21:00 Almanya - İsveç TRT1 24 Haziran Pazar G Grubu 15:00 İngiltere - Panama TRT1 H Grubu 18:00 Japonya - Senegal TRT1 H Grubu 21:00 Polonya - Kolombiya TRT1 25 Haziran Pazartesi A Grubu 17:00 Suudi Arabistan - Mısır TRTSPOR A Grubu 17:00 Uruguay - Rusya TRT1 B Grubu 21:00 İran - Portekiz TRTSPOR B Grubu 21:00 İspanya - Fas TRT1 26 Haziran Salı C Grubu 17:00 Avustralya - Peru TRTSPOR C Grubu 17:00 Danimarka - Fransa TRT1 D Grubu 21:00 Nijerya - Arjantin TRTSPOR D Grubu 21:00 İzlanda - Hırvatistan TRT1 27 Haziran Çarşamba F Grubu 17:00 Güney Kore - Almanya TRT1 F Grubu 17:00 Meksika - İsveç TRTSPOR E Grubu 21:00 İsviçre - Kosta Rika TRTSPOR E Grubu 21:00 Sırbistan - Brezilya TRT1 28 Haziran Perşembe H Grubu 17:00 Senegal - Kolombiya TRTSPOR H Grubu 17:00 Japonya - Polonya TRT1 G Grubu 21:00 İngiltere - Belçika TRT1 G Grubu 21:00 Panama - Tunus TRTSPOR

SON 16 TURU

SAAT MAÇ YAYINLANACAĞI KANALLAR 30 Haziran Cumartesi: 17:00 C1-D2 TRT1 21:00 A1-B2 TRT1 1 Temmuz Pazar 17:00 B1-A2 TRT1 21:00 D1-C2 TRT1 2 Temmuz Pazartesi 18:00 E1-F2 TRT1 21:00 G1-H2 TRT1 3 Temmuz Salı 17:00 F1-E2 TRT1 21:00 H1-G2 TRT1

ÇEYREK FİNAL

SAAT MAÇ YAYINLANACAĞI KANALLAR 6 Temmuz Cuma 17:00 57. Maç TRT1 21:00 58. Maç TRT1 7 Temmuz Cumartesi 17:00 59. Maç TRT1 21:00 60. Maç TRT1

YARI FİNAL

SAAT MAÇ YAYINLANACAĞI KANALLAR 10 Temmuz Salı 21:00 61. Maç TRT1 11 Temmuz Çarşamba 21:00 62. Maç TRT1

3.'LÜK MAÇI

SAAT MAÇ YAYINLANACAĞI KANALLAR 14 Temmuz Cumartesi 17:00 63. Maç TRT1

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