2018 Dünya Kupası maçları ne zaman? Maçlar hangi kanalda? – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    2018 maçları ne zaman? Maçlar hangi kanalda?

    2018 Dünya Kupası maçları ne zaman? Maçlar hangi kanalda?

    Futbolun kalbi bu yaz TRT ekranlarında atacak. - tarihleri arasında 'da düzenlenecek 2018 FIFA TRT 1, TRT 4K ve TRT SPOR'dan yayınlanacak.

    Futbolun kalbi bu yaz TRT ekranlarında atacak. 14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası TRT 1, TRT 4K ve TRT SPOR'dan yayınlanacak. Futbolseverler dev kupanın tüm maçlarını trtspor.com.tr/fifa2018dunyakupasi adresinden de canlı izleyebilecek.

    İşte 64 maça sahne olacak 'nın fikstürü ve yayınlanacağı kanallar...

    GRUP MAÇLARI PROGRAMI

    GRUP

    SAAT

    MAÇ

    YAYINLANACAĞI KANALLAR

    14 Haziran Perşembe

    A Grubu

    18:00

    -

    TRT1

    15 Haziran Cuma

    A Grubu

    15:00

    Mısır - Uruguay

    TRT1

    B Grubu

    18:00

    Fas - İran

    TRT1

    B Grubu

    21:00

    Portekiz - İspanya

    TRT1

    16 Haziran Cumartesi

    C Grubu

    13:00

    Fransa - Avustralya

    TRT1

    D Grubu

    16:00

    Arjantin - İzlanda

    TRT1

    C Grubu

    19:00

    Peru - Danimarka

    TRT1

    D Grubu

    22:00

    Hırvatistan - Nijerya

    TRT1

    17 Haziran Pazar

    E Grubu

    15:00

    Kosta Rika - Sırbistan

    TRT1

    F Grubu

    18:00

    Almanya - Meksika

    TRT1

    E Grubu

    21:00

    Brezilya - İsviçre

    TRT1

    18 Haziran Pazartesi

    F Grubu

    15:00

    İsveç -

    TRT1

    G Grubu

    18:00

    Belçika - Panama

    TRT1

    G Grubu

    21:00

    Tunus - İngiltere

    TRT1

    19 Haziran Salı

    H Grubu

    15:00

    Kolombiya - Japonya

    TRT1, TRT4K

    H Grubu

    18:00

    Polonya - Senegal

    TRT1

    A Grubu

    21:00

    Rusya - Mısır

    TRT1

    20 Haziran Çarşamba

    B Grubu

    15:00

    Portekiz - Fas

    TRT1

    A Grubu

    18:00

    Uruguay - Suudi Arabistan

    TRT1

    B Grubu

    21:00

    MAÇ: İran - İspanya

    TRT1

    21 Haziran Perşembe

    C Grubu

    15: 00

    Danimarka - Avustralya

    TRT1

    C Grubu

    18:00

    Fransa - Peru

    TRT1

    D Grubu

    21:00

    Arjantin - Hırvatistan

    TRT1

    22 Haziran Cuma

    E Grubu

    15:00

    Brezilya - Kosta Rika

    TRT1

    D Grubu

    18: 00

    Nijerya - İzlanda

    TRT1

    E Grubu

    21:00

    Sırbistan - İsviçre

    TRT1

    23 Haziran Cumartesi

    G Grubu

    15:00

    Belçika - Tunus

    TRT1

    F Grubu

    18:00

    Güney Kore - Meksika

    TRT1

    F Grubu

    21:00

    Almanya - İsveç

    TRT1

    24 Haziran Pazar

    G Grubu

    15:00

    İngiltere - Panama

    TRT1

    H Grubu

    18:00

    Japonya - Senegal

    TRT1

    H Grubu

    21:00

    Polonya - Kolombiya

    TRT1

    25 Haziran Pazartesi

    A Grubu

    17:00

    Suudi Arabistan - Mısır

    TRTSPOR

    A Grubu

    17:00

    Uruguay - Rusya

    TRT1

    B Grubu

    21:00

    İran - Portekiz

    TRTSPOR

    B Grubu

    21:00

    İspanya - Fas

    TRT1

    26 Haziran Salı

    C Grubu

    17:00

    Avustralya - Peru

    TRTSPOR

    C Grubu

    17:00

    Danimarka - Fransa

    TRT1

    D Grubu

    21:00

    Nijerya - Arjantin

    TRTSPOR

    D Grubu

    21:00

    İzlanda - Hırvatistan

    TRT1

    27 Haziran Çarşamba

    F Grubu

    17:00

    Güney Kore - Almanya

    TRT1

    F Grubu

    17:00

    Meksika - İsveç

    TRTSPOR

    E Grubu

    21:00

    İsviçre - Kosta Rika

    TRTSPOR

    E Grubu

    21:00

    Sırbistan - Brezilya

    TRT1

    28 Haziran Perşembe

    H Grubu

    17:00

    Senegal - Kolombiya

    TRTSPOR

    H Grubu

    17:00

    Japonya - Polonya

    TRT1

    G Grubu

    21:00

    İngiltere - Belçika

    TRT1

    G Grubu

    21:00

    Panama - Tunus

    TRTSPOR

    SON 16 TURU

    SAAT

    MAÇ

    YAYINLANACAĞI KANALLAR

    30 Haziran Cumartesi:

    17:00

    C1-D2

    TRT1

    21:00

    A1-B2

    TRT1

    1 Temmuz Pazar

    17:00

    B1-A2

    TRT1

    21:00

    D1-C2

    TRT1

    2 Temmuz Pazartesi

    18:00

    E1-F2

    TRT1

    21:00

    G1-H2

    TRT1

    3 Temmuz Salı

    17:00

    F1-E2

    TRT1

    21:00

    H1-G2

    TRT1

    ÇEYREK FİNAL

    SAAT

    MAÇ

    YAYINLANACAĞI KANALLAR

    6 Temmuz Cuma

    17:00

    57. Maç

    TRT1

    21:00

    58. Maç

    TRT1

    7 Temmuz Cumartesi

    17:00

    59. Maç

    TRT1

    21:00

    60. Maç

    TRT1

    YARI FİNAL

    SAAT

    MAÇ

    YAYINLANACAĞI KANALLAR

    10 Temmuz Salı

    21:00

    61. Maç

    TRT1

    11 Temmuz Çarşamba

    21:00

    62. Maç

    TRT1

    3.'LÜK MAÇI

    SAAT

    MAÇ

    YAYINLANACAĞI KANALLAR

    14 Temmuz Cumartesi

    17:00

    63. Maç

    TRT1

    FİNAL

    SAAT

    MAÇ

    YAYINLANACAĞI KANALLAR

    15 Temmuz Pazar

    18:00

    64. Maç

    TRT1
    1. 8.6.2018 15:22
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