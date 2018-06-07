"Türkiye bağımız güçlü" – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    " bağımız güçlü"

    "<a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a> bağımız güçlü"

    'nın Türk kökenli futbolcusu , ile birlikte 'ı ziyaret ettikten sonra yapılan hakaretlerin kendisini incittiğini söyledi.

    'nın Türk kökenli futbolcusu , ile birlikte 'ı ziyaret ettikten sonra yapılan hakaretlerin kendisini incittiğini söyledi. kampında konunun konuşulduğunu, takım arkadaşlarının bu buluşmanın nasıl gerçekleştiğini bilmek istediklerini anlatan İlkay, "Gerçekten çok fazla açıklama yapmak zorunda değildik. Tepkiler beni incitti, özellikle kişisel hakaretler. Çünkü 'e ve bana karşı öne sürülen bir takım iddiaların yüzde yüz doğru olmadığını düşünüyorum. Türk kökenimiz nedeniyle ile çok güçlü bağlarımız var" açıklamasını yaptı.

    1. 7.6.2018
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