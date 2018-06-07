"Türkiye bağımız güçlü"
Almanya'nın Türk kökenli futbolcusu İlkay Gündoğan, Mesut Özil ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettikten sonra yapılan hakaretlerin kendisini incittiğini söyledi.
Almanya'nın Türk kökenli futbolcusu İlkay Gündoğan, Mesut Özil ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettikten sonra yapılan hakaretlerin kendisini incittiğini söyledi. Almanya Milli Takımı kampında konunun konuşulduğunu, takım arkadaşlarının bu buluşmanın nasıl gerçekleştiğini bilmek istediklerini anlatan İlkay, "Gerçekten çok fazla açıklama yapmak zorunda değildik. Tepkiler beni incitti, özellikle kişisel hakaretler. Çünkü Mesut Özil'e ve bana karşı öne sürülen bir takım iddiaların yüzde yüz doğru olmadığını düşünüyorum. Türk kökenimiz nedeniyle Türkiye ile çok güçlü bağlarımız var" açıklamasını yaptı.
- 7.6.2018
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
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