Almanya'nın Türk kökenli futbolcusu İlkay Gündoğan, Mesut Özil ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettikten sonra yapılan hakaretlerin kendisini incittiğini söyledi. Almanya Milli Takımı kampında konunun konuşulduğunu, takım arkadaşlarının bu buluşmanın nasıl gerçekleştiğini bilmek istediklerini anlatan İlkay, "Gerçekten çok fazla açıklama yapmak zorunda değildik. Tepkiler beni incitti, özellikle kişisel hakaretler. Çünkü Mesut Özil'e ve bana karşı öne sürülen bir takım iddiaların yüzde yüz doğru olmadığını düşünüyorum. Türk kökenimiz nedeniyle Türkiye ile çok güçlü bağlarımız var" açıklamasını yaptı.