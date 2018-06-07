Mohamed Salah Barcelona’ya – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    ’ya

    <a href="/index/mohamed-salah?id=4219d5f3-9b0d-47e1-9b0c-051c93410750" class="" rel="tag">Mohamed Salah</a> <a href="/index/barcelona?id=c53a7eb4-66d9-484e-89f8-3d219f5c25e1" class="" rel="tag">Barcelona</a>’ya

    Gazetesi, 'nın için 'a teklifte bulunacağını yazdı.

    Gazetesi, 'nın için 'a teklifte bulunacağını yazdı. Katalan Kulübü, eğer Atletico'dan Antoine Griezmann'ı 100 milyon euro'ya kadroya katmazsa Mısırlı yıldız için girişimlerde bulunacağını yazdı. Salah için 250 milyon euro bile yetmeyebilir.

    1. 7.6.2018
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