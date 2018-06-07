AS Gazetesi, Barcelona'nın Mohamed Salah için Liverpool'a teklifte bulunacağını yazdı. Katalan Kulübü, eğer Atletico'dan Antoine Griezmann'ı 100 milyon euro'ya kadroya katmazsa Mısırlı yıldız için girişimlerde bulunacağını yazdı. Salah için 250 milyon euro bile yetmeyebilir.