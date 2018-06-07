AS Gazetesi, Barcelona'nın Mohamed Salah için Liverpool'a teklifte bulunacağını yazdı.
AS Gazetesi, Barcelona'nın Mohamed Salah için Liverpool'a teklifte bulunacağını yazdı. Katalan Kulübü, eğer Atletico'dan Antoine Griezmann'ı 100 milyon euro'ya kadroya katmazsa Mısırlı yıldız için girişimlerde bulunacağını yazdı. Salah için 250 milyon euro bile yetmeyebilir.
- 7.6.2018
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
Mohamed Salah Barcelona’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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