Mesut Özil depremi! Dünya Kupası... – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    depremi! ...

    <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a> depremi! <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a>...

    Almanya Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan 'in 'nı kaçırabileceği belirtildi.

    Almanya Milli Takımı'nda öncesinde şoku yaşanıyor. Sakatlığı bulunan 'in turnuvada yer alması tehlikeye girdi.

    Alman basınından BILD'de yer habere göre, , 'nı kaçırabilir. Belinde ve dizinde ağrıları bulunan Özil'in sakatlığının ciddi olduğu belirtildi.

    HAZIRLIK MAÇINDA OYNAMAYACAK
    Son 4 günde antrenmana çıkamayan Mesut'un Suudi Arabistan ile oynanacak hazırlık maçında sahada yer almayacağı ve 'nı da kaçırma ihtimalinin olduğu kaydedildi.

    Özil'in 'nda yer almama ihtimali teknik heyetin de keyfini kaçırdı. Teknik Direktör Joachim Löw Mesut'un sağlık durumuyla yakından ilgileniyor. Avusturya ile oynanan hazırlık maçında 76. dakikada yerini Draxler'e bırakan , takımının tek golünü atmıştı.

    1. 7.6.2018 12:59
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