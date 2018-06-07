İtalya'dan flaş iddia: Yuto Nagatomo'ya Fenerbahçe kancası! – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    'dan flaş iddia: Yuto Nagatomo'ya kancası!

    İtalya'dan flaş iddia: Yuto Nagatomo'ya Fenerbahçe kancası!

    , Galatasaray'da kiralık forma giydiği yarım sezon boyunca gösterdiği harika performansla alkış toplayan Yuto Nagatomo için devreye girdi!

    İtalyan basınında çıkan haberlere göre, dün 'da Galatasaraylı yetkililer İtalyan kulübünden temsilcilerle Nagatomo'yu görüşmek üzere bir araya geldi. Taraflarların masaya yatırdıkları bonservis bedelinin ise 3 milyon euro olduğu öğrenildi.

    Öte yandan, La Gazzetta dello Sport başta olmak üzere bazı İtalyan gazete ve siteleri 'nin Nagatomo için devreye girdiğini öne sürdü. İddialara göre sarı lacivertli ekip, Galatasaray'ın Nagatomo için Inter'e teklifini bekliyor.

    Teklif sonrası harekete geçeceği öğrenilen Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan daha yüksek teklifle Inter'i ikna etmeyi planladığı da haberlerde yer alan diğer bir bilgi.

    1. 7.6.2018 16:22
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