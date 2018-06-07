Benfica, Facundo Ferreyra'yı kadrosuna kattı – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    , 'yı kadrosuna kattı

    Benfica, Facundo Ferreyra'yı kadrosuna kattı

    Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi , Arjantinli forvet 'yı etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 'nın takımıyla kontratı sona eren 27 yaşındaki Ferreyra ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Ferreyra, ülkesinin Banfield ve ekiplerinde oynadıktan sonra 2013'te Shakhtar Donetsk'e olmuştu.

    Geçen sezon Shakhtar Donetsk ile 42 maça çıkan Ferreyra, 30 gol atmıştı.

    1. 7.6.2018 11:52
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