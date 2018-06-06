Messi: En iyisi ben değilim

Arjantin formasıyla 4. kez Dünya Kupası'nda sahne almaya hazırlanan Lionel Messi, Paper Dergisi'nin son sayısına konuştu. 'Tüm zamanların en iyisi' nitelemesinin yapıldığı röportajda birçok konuya değinen yıldız futbolcu, "Kendimi en iyisi olarak düşünmüyorum. Ben sadece başka bir oyuncuyum. Sahada, maç başladığı zaman hepimiz aynıyız" diye konuştu. 30 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'yla ilgili de şunları söyledi: "Elemelerde son ana kadar mücadele ettik ve kendimizi hazırlayacak zaman bulamadık. Fransa, Almanya, Brezilya veya İspanya gibi turnuvayı kazanma amacındaki takımlarla aynı seviyede olmalıyız. Kendimizi daha da güçlendirmeliyiz."