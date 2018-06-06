Messi: En iyisi ben değilim
Arjantin formasıyla 4. kez Dünya Kupası'nda sahne almaya hazırlanan Lionel Messi, Paper Dergisi'nin son sayısına konuştu.
Arjantin formasıyla 4. kez Dünya Kupası'nda sahne almaya hazırlanan Lionel Messi, Paper Dergisi'nin son sayısına konuştu. 'Tüm zamanların en iyisi' nitelemesinin yapıldığı röportajda birçok konuya değinen yıldız futbolcu, "Kendimi en iyisi olarak düşünmüyorum. Ben sadece başka bir oyuncuyum. Sahada, maç başladığı zaman hepimiz aynıyız" diye konuştu. 30 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'yla ilgili de şunları söyledi: "Elemelerde son ana kadar mücadele ettik ve kendimizi hazırlayacak zaman bulamadık. Fransa, Almanya, Brezilya veya İspanya gibi turnuvayı kazanma amacındaki takımlarla aynı seviyede olmalıyız. Kendimizi daha da güçlendirmeliyiz."
- 6.6.2018
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
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