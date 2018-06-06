Messi: En iyisi ben değilim – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Messi: En iyisi ben değilim

    Messi: En iyisi ben değilim

    Arjantin formasıyla 4. kez 'nda sahne almaya hazırlanan , 'nin son sayısına konuştu.

    Arjantin formasıyla 4. kez 'nda sahne almaya hazırlanan , 'nin son sayısına konuştu. 'Tüm zamanların en iyisi' nitelemesinin yapıldığı röportajda birçok konuya değinen yıldız futbolcu, "Kendimi en iyisi olarak düşünmüyorum. Ben sadece başka bir oyuncuyum. Sahada, maç başladığı zaman hepimiz aynıyız" diye konuştu. 30 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'yla ilgili de şunları söyledi: "Elemelerde son ana kadar mücadele ettik ve kendimizi hazırlayacak zaman bulamadık. , , veya gibi turnuvayı kazanma amacındaki takımlarla aynı seviyede olmalıyız. Kendimizi daha da güçlendirmeliyiz."

    1. 6.6.2018
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