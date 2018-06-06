Loris Karius da Ramos kurbanı!

Şampiyonlar Ligi Finali'nde girdiği ikili mücadele sonrası Liverpool'un yıldızı Salah'ı sakatlayan Real Madrid kaptanı Ramos için bu kez farklı bir iddia ortaya atıldı. Yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefindeki isim olan İngiliz ekibinin kalecisi Loris Karius'un, maç esnasında travma geçirdiği ortaya çıktı. Bu bilgi doktorlar tarafından doğrulanırken, sebebinin ise Ramos'un bir pozisyon sonrası Alman kaleciye attığı dirsek olduğu belirtildi.