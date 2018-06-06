Loris Karius da Ramos kurbanı! – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    da kurbanı!

    Loris Karius da Ramos kurbanı!

    Şampiyonlar Ligi Finali'nde girdiği ikili mücadele sonrası 'un yıldızı Salah'ı sakatlayan kaptanı için bu kez farklı bir iddia ortaya atıldı.

    Şampiyonlar Ligi Finali'nde girdiği ikili mücadele sonrası 'un yıldızı Salah'ı sakatlayan kaptanı için bu kez farklı bir iddia ortaya atıldı. Yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefindeki isim olan İngiliz ekibinin kalecisi 'un, maç esnasında travma geçirdiği ortaya çıktı. Bu bilgi doktorlar tarafından doğrulanırken, sebebinin ise Ramos'un bir pozisyon sonrası Alman kaleciye attığı dirsek olduğu belirtildi.

    1. 6.6.2018
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