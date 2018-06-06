Jorge Jesus, El-Hilal'in teknik direktörü oldu – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
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    , El-Hilal'in teknik direktörü oldu

    Jorge Jesus, El-Hilal'in teknik direktörü oldu

    Portekiz temsilcisi 'dan ayrılan , ekibi El-Hilal ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllığına anlaşmaya vardı.

    El-Hilal Kulübünden yapılan açıklamada, 63 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Tüm kariyerini ülkesinde geçiren Portekizli çalıştırıcı, Vitoria Guimaraes, Braga, ve gibi takımlarda görev yaptı.

    1. 6.6.2018 11:40
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