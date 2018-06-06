Jorge Jesus, El-Hilal'in teknik direktörü oldu
Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'dan ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi El-Hilal ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllığına anlaşmaya vardı.
El-Hilal Kulübünden yapılan açıklamada, 63 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Tüm kariyerini ülkesinde geçiren Portekizli çalıştırıcı, Vitoria Guimaraes, Braga, Benfica ve Sporting Lizbon gibi takımlarda görev yaptı.
- 6.6.2018 11:40
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
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