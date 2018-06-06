Jorge Jesus, El-Hilal'in teknik direktörü oldu

El-Hilal Kulübünden yapılan açıklamada, 63 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Tüm kariyerini ülkesinde geçiren Portekizli çalıştırıcı, Vitoria Guimaraes, Braga, Benfica ve Sporting Lizbon gibi takımlarda görev yaptı.