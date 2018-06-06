Çalımbay Lugano’ya – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Çalımbay ’ya

    Çalımbay <a href="/index/lugano?id=b7f1acec-dbc5-4f0a-8364-283cee0ffe6b" class="" rel="tag">Lugano</a>’ya
    'dan ayrılan Rıza Çalımbay'a, 'den Lugano'nun teklifte bulunduğu bildirildi. Çalımbay, "Gelişmeleri takip ediyoruz. Yurt dışı daha cazip gibi görünse de bekleyip göreceğiz. Ona göre kararımızı vereceğiz" dedi.
    1. 6.6.2018
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