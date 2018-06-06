2018 Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçında Belçika ile Mısır kozlarını paylaştı. Karşılaşmada Belçika sahadan 3-0’lık skorla galip ayrılan taraf oldu.
Belçika ilk yarıda işi bitirdi
Mücadelede Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 27.dakikada Romelu Lukaku, 38.dakikada Eden Hazard ile 90.dakikada Marouane Fellaini kaydetti.
Salah yok, Trezeguet yedeklerde
Bu arada Mısır'da Salah, sakatlığı sebebiyle bu maçta görev alamadı. Kasımpaşa forması giyen Trezeguet ise yedeklerde maça başladı ve 56.dakikada Mohsen'in yerine oyuna girdi.
Takımların Dünya Kupası'ndaki pozisyonları
Belçika, Dünya Kupası G Grubu'nda Panama, Tunus ve İngiltere ile karşılaşacak. Mısır ise Uruguay, Rusya ve Suudi Arabistan ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.
- 7.6.2018 00:04
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
Belçika Salah'sız Mısır'a acımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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