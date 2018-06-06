Belçika Salah'sız Mısır'a acımadı

Belçika ilk yarıda işi bitirdi

Mücadelede Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 27.dakikada Romelu Lukaku, 38.dakikada Eden Hazard ile 90.dakikada Marouane Fellaini kaydetti.

Salah yok, Trezeguet yedeklerde

Bu arada Mısır'da Salah, sakatlığı sebebiyle bu maçta görev alamadı. Kasımpaşa forması giyen Trezeguet ise yedeklerde maça başladı ve 56.dakikada Mohsen'in yerine oyuna girdi.

Takımların Dünya Kupası'ndaki pozisyonları

Belçika, Dünya Kupası G Grubu'nda Panama, Tunus ve İngiltere ile karşılaşacak. Mısır ise Uruguay, Rusya ve Suudi Arabistan ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.