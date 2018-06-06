Belçika Salah'sız Mısır'a acımadı – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Salah'sız 'a acımadı

    Belçika Salah'sız Mısır'a acımadı

    2018 öncesi oynanan hazırlık maçında ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmada Belçika sahadan 3-0’lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

    ilk yarıda işi bitirdi

    Mücadelede Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 27.dakikada , 38.dakikada Eden Hazard ile 90.dakikada Marouane Fellaini kaydetti.

    Salah yok, Trezeguet yedeklerde

    Bu arada 'da Salah, sakatlığı sebebiyle bu maçta görev alamadı. Kasımpaşa forması giyen Trezeguet ise yedeklerde maça başladı ve 56.dakikada Mohsen'in yerine oyuna girdi.

    Takımların 'ndaki pozisyonları

    Belçika, Dünya Kupası G Grubu'nda Panama, Tunus ve İngiltere ile karşılaşacak. Mısır ise Uruguay, Rusya ve Suudi Arabistan ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

    1. 7.6.2018 00:04
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