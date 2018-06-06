Alves İspanya’ya dönüyor

PSG'de teknik direktörlüğe Thomas Tuchel'in gelmesinin ardından takımdan ayrılacağı iddia edilen Dani Alves'in İspanya'ya döneceği belirtildi. Fransız ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin eski kulübü Sevilla'ya önerildiği ileri sürüldü. Tuchel'in kadrosunda düşünmediği sambacının da İspanya'da dönmek istediği kaydedildi.