Alves İspanya’ya dönüyor
PSG’de teknik direktörlüğe Thomas Tuchel’in gelmesinin ardından takımdan ayrılacağı iddia edilen Dani Alves’in İspanya’ya döneceği belirtildi.
PSG'de teknik direktörlüğe Thomas Tuchel'in gelmesinin ardından takımdan ayrılacağı iddia edilen Dani Alves'in İspanya'ya döneceği belirtildi. Fransız ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin eski kulübü Sevilla'ya önerildiği ileri sürüldü. Tuchel'in kadrosunda düşünmediği sambacının da İspanya'da dönmek istediği kaydedildi.
- 6.6.2018
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
Alves İspanya’ya dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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