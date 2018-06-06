Alves İspanya’ya dönüyor – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Alves ’ya dönüyor

    Alves İspanya’ya dönüyor

    ’de teknik direktörlüğe ’in gelmesinin ardından takımdan ayrılacağı iddia edilen ’in ’ya döneceği belirtildi.

    'de teknik direktörlüğe 'in gelmesinin ardından takımdan ayrılacağı iddia edilen 'in 'ya döneceği belirtildi. Fransız ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin eski kulübü Sevilla'ya önerildiği ileri sürüldü. Tuchel'in kadrosunda düşünmediği sambacının da İspanya'da dönmek istediği kaydedildi.

    1. 6.6.2018
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