Tunus için iftar vakti! – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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HEPSİ
    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    için iftar vakti!

    Tunus için iftar vakti!

    kalecisi Hassen, ve maçlarında sakatlık numarası yaptı, takım arkadaşları ise o anlarda orucunu açtı.

    öncesi hazırlık maçları oynayan Tunus, dün sosyal medyanın en çok konuştuğu ülkeydi. 'un Portekiz ve Türkiye ile oynadığı karşılaşmaların iftar saatine denk gelen dakikalarında benzer görüntüler ortaya çıktı. 28 Mayıs'ta Portekiz'de oynadıkları karşılaşmanın 58. dakikasında sakatlık numarasıyla kendisini yere bırakan kaleci Mouez Hassen, ay-yıldızlı ekibimize karşı oynadığı maçın 49. dakikasında da kolunu tutup, kendisini yere atmıştı.

    HURMAYLA ORUÇ AÇTILAR
    Oyunun durduğu anlarda Tunuslu futbolcular saha kenarında su içip, hurma yiyerek oruçlarını açtı. Bu iki maçtaki benzer görüntüler, gerçeğin ortaya çıkmasına neden oldu. Tunuslu futbolcuların kendi aralarında anlaştığı, kaleci Hassen'in de yedek kulübesinden gelen uyarı sonrası sakatlık numarası yaptığı öğrenildi. Kalecilerin sakatlığında oyunun durmak zorunda olması futbolcuların bu konuda işini kolaylaştırdı.



    1. 5.6.2018
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