Tunus için iftar vakti!
Tunus kalecisi Hassen, Portekiz ve Türkiye maçlarında sakatlık numarası yaptı, takım arkadaşları ise o anlarda orucunu açtı.
HURMAYLA ORUÇ AÇTILAR
Oyunun durduğu anlarda Tunuslu futbolcular saha kenarında su içip, hurma yiyerek oruçlarını açtı. Bu iki maçtaki benzer görüntüler, gerçeğin ortaya çıkmasına neden oldu. Tunuslu futbolcuların kendi aralarında anlaştığı, kaleci Hassen'in de yedek kulübesinden gelen uyarı sonrası sakatlık numarası yaptığı öğrenildi. Kalecilerin sakatlığında oyunun durmak zorunda olması futbolcuların bu konuda işini kolaylaştırdı.
- 5.6.2018
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