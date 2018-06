Türkiye ile Rusya Dünya Kupası maçları öncesinde hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. 5 Haziran 2018 Salı günü yapacağı özel karşılaşma Moskova'da oynanacak. Türkiye ile Rusya, SSCB dönemi dahil A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar toplam 18 kez karşı karşıya geldi. İki takım, son kez 31 Ağustos 2016 tarihinde özel maçta Antalya'da karşılaşmış ve 0-0 berabere kalmıştı. UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde yer alan Türkiye ile Rusya 2. Grup'ta 7 Eylül ve 14 Kasım 2018'de iki kez daha karşı karşıya gelecek.



TÜRKİYE 11'İ: Serkan Kırıntılı, Şener, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali, Okay, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Kenan Karaman



RUSYA 11'i: Akinfeev, Smolnikov, Ignasevich, Kutepov, Zhirkov, Zobnin, Gazinskiy, Samedov, Golovin, Dzagoev, Smolov

Rusya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?



Moskova'daki CSKA Arena'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Kanal Dekranlarından canlı yayınlanacak.

Maçın canlı anlatımı ve skor takibini fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.



Muhtemel 11'ler



Rusya: Akinfeev, M.Fernandes, Ignashevich, Kudryashov, Granat, Kuzyaev, Golovin, Zhirkov, Samedov, Zobnin, Dzyuba



Türkiye: Harun, Şener, Kaan, Çağlar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Okay, Cengiz, Yunus Mallı, Yusuf, Umut



2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, A Grubu'nda Uruguay, Suudi Arabistan ve Mısır ile mücadele edecek.



Ay-yıldızlı ekip, ilk hazırlık maçında İran'ı 2-1 mağlup ederken, ikinci hazırlık maçında Tunus ile 2-2 berabere kalmıştı. UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Rusya 2. Grup'ta 7 Eylül ve 14 Ekim 2018'de iki kez daha karşı karşıya gelecek.



Cenk Tosun cezalı



Ay-Yıldızlılar'da, 2-2 biten Tunus mücadelesinde kırmızı kart gören Cenk Tosun, cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Milliler, eski adıyla Sovyetler Birliği, şimdiki adıyla Rusya ile tarihinde 18 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 14'ünü Rusya, 3'ünü biz kazanırken, Rusya ile sadece Antalya'da 31 Ağustos 2016'da oynadığımız son maç beraberlikle sonuçlandı.



Aday kadro



Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleciler: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Harun Tekin (Bursaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)



Savunma: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)



Orta saha: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Tarkan Serbest (Austria Wien), Berkay Özcan (Stuttgart) Kenan Karaman (Hannover 96), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Yunus Mallı (Wolfsburg)



Forvet: Umut Bulut (Kayserispor)



Türkiye, Rusya ile 4. randevuda



A Milli Futbol Takımı deplasmanda Rusya ile oynayacağı karşılaşma ile rakibi ile 4. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 3 karşılaşmada Rusya 2 galibiyet alırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda ay-yıldızlı ekip, gol atmayı başaramazken, kalesinde ise 2 gol gördü.



Son maç golsüz bitti



İki ekip son olarak 31 Ağustos 2016'da Antalya Stadı'nda oynanan hazırlık maçında mücadele etti. Türkiye ve Rusya arasındaki bu son karşılaşma golsüz sona erdi.



İlk maç 1994'te



Türkiye ve Rusya ilk kez, 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun 10. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. 22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.



SSCB döneminde 15 maç



Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı. Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.



Maçlar



Türkiye ile Rusya A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Tarih Yer Organizasyon Sonuç

20.04.1994 Bursa Özel 0-1

22.04.1998 Moskova Özel 0-1

31.08.2016 Antalya Özel 0-0



Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.



Türkiye, 560. maçına çıkıyor



A Milli Futbol Takımı, Rusya ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçıyla 560. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 266'sı özel geride kalan 559 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 130 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 239'u deplasmanda, 240'ı evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 736 gol attı, kalesinde 811 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 559 karşılaşmanın 479'unu Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



Hükmen galibiyet ve Kosova maçı



A Milli Futbol Takımı, geride kalan 559 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



Lucescu dönemindeki 11. karşılaşma



A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 11. maçına Rusya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 3 kez de eşitliği bozamadı. Lucescu yönetiminde oynadığı 4'ü resmi, 6'sı özel 10 maçta 12 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 17 gol gördü.



2018'deki beşinci maç



Ay-yıldızlı ekip, Rusya karşılaşması ile 2018 yılındaki beşinci hazırlık maçını oynayacak. Milli takım bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, bu yıl yenilgi yüzü görmedi. Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, son hazırlık maçında ise İsviçre'de Tunus ile 2-2 berabere kaldı.