Ömer Üründül sürprizi! Dünya Kupası'nda... – Fotomaç – 05 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    sürprizi! 'nda...

    <a href="/index/omer-urundul?id=8b8bdbef-8d86-4d8b-b0c2-17f99348ab8b" class="" rel="tag">Ömer Üründül</a> sürprizi! <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a>'nda...

    2018 öncesi sürprizi yaşandı. Daha önce bir çok 'nda yorumculuk yapan 'da 'da başlayacak olan Dünya Kupası'nda 'nin bu yılki yorumcu ekibinde yer almadı.

    'da -Suudi Arabistan maçıyla başlayacak olan 'nın yayıncı kuruluşu 'nin kadrosundaki sürpriz değişim göze çarpttı. Daha önce birçok organizasyonda yorumcu olarak ekranlarında olan , 'da düzenlenecek olan 'nda yer almayacak.

    TRT'nin Dünya Kupası'nda yorumcu olarak görev alacak isimler şöyle: Mustafa Sapmaz, Tarık Üstün, Cenk Ergün ve Mustafa Doğan.

    1. 5.6.2018 13:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    sürprizi! 'nda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN