Ömer Üründül sürprizi! Dünya Kupası'nda...
2018 Dünya Kupası öncesi Ömer Üründül sürprizi yaşandı. Daha önce bir çok Dünya Kupası'nda yorumculuk yapan Ömer Üründül 14 Haziran'da Rusya'da başlayacak olan Dünya Kupası'nda TRT'nin bu yılki yorumcu ekibinde yer almadı.
14 Haziran'da Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başlayacak olan Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'nin kadrosundaki sürpriz değişim göze çarpttı. Daha önce birçok organizasyonda yorumcu olarak TRT ekranlarında olan Ömer Üründül, Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda yer almayacak.
TRT'nin Dünya Kupası'nda yorumcu olarak görev alacak isimler şöyle: Mustafa Sapmaz, Tarık Üstün, Cenk Ergün ve Mustafa Doğan.
- 5.6.2018 13:02
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Yorum
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PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Ömer Üründül sürprizi! Dünya Kupası'nda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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