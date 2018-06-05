14 Haziran'da Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başlayacak olan Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'nin kadrosundaki sürpriz değişim göze çarpttı. Daha önce birçok organizasyonda yorumcu olarak TRT ekranlarında olan Ömer Üründül, Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda yer almayacak.

TRT'nin Dünya Kupası'nda yorumcu olarak görev alacak isimler şöyle: Mustafa Sapmaz, Tarık Üstün, Cenk Ergün ve Mustafa Doğan.