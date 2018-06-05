Neustadter'e Cherchesov'dan şok karar – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Neustadter'e Cherchesov'dan şok karar

    Neustadter'e Cherchesov'dan şok karar

    'deki performansıyla 'nın geniş kadrosuna seçilen 'in nihai kadroda yer almaması moralleri bozdu. Neustadter'in milli takım kadrosunda yer alamaması Rus basınında da şaşkınlık yarattı. ?

    'de geçtiğimiz sezon , ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları olmak üzere toplamda 44 maçta forma şansı bulan ve 5 kez fileleri havalandırarak takımına hücum hattında da destek olan , 'na ev sahipliği yapacak olan 'nın son kadrosuna alınmadı.

    Aday kadroya çağrılan ve hazırlık maçlarında iyi bir performans gösteren 30 yaşındaki tecrübeli savunmacının kadroya alınmaması hem Neustadter'i üzerken hem de Rus basını tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

    "HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

    Futbol Federasyonu'nun 2018 için 23 kişilik nihai kadroyu açıklamasının ardından konuyla ilgili duygularını dile getiren Neustadter, "Maalesef koç beni kadroya dahil etmedi. Bu kararı beklemiyordum. Şok oldum ve hayal kırıklığı yaşadım ancak her şeyimi vermeye hazırdım" ifadelerine yer verdi.

    SKRTEL'DEN DESTEK GELDİ

    Konuyla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan 'in gönderisine 'den takım arkadaşı 'den destek geldi. Skrtel, Neustadter'in paylaşımına bir yorumda bulunarak Rusya 'nın antrenörü Stanislav Cherchesov'u eleştirdi. Skrtel, Neustadter'in milli takım kadrosunda yer almamasıyla ilgili olarak yaptığı yorumda, "Bravo koç. Neustadter kadroya giremediğine göre Rusya 'nın savunması çok güçlü olmalı" ifadelerini kullandı.

    1. 5.6.2018 11:22
    2. Güncelleme: 5.6.2018 13:38
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