Muslera, Uruguay Milli Takımı’nın nihai kadrosunda – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Muslera, Uruguay ’nın nihai kadrosunda

    Muslera, Uruguay <a href="/index/milli-takimi?id=5cfe5940-77d2-4178-adfd-159dd7a6ed50" class="" rel="tag">Milli Takımı</a>’nın nihai kadrosunda

    ’da düzenlenecek 2018 ’nda yer alacak Uruguay’ın nihai kadrosunda ’ın kalecisi Muslera da yer aldı.

    Futbol Takımı'nın, 2018 'nda mücadele edecek kadrosunda 'dan 'ya da yer verildi.

    Uruguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde 'da düzenlenecek 'nda mücadele edecek 23 kişilik milli takım nihai kadrosu belirlendi.

    Teknik direktör tarafından belirlenen listede, 'den 'ın kalecisi da yer aldı.

    A Grubu'nda , ve Mısır ile mücadele edecek Uruguay'ın 2018 Dünya Kupası için belirlenen 23 kişilik nihai kadrosu şöyle:

    Kaleci: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama), Martin Campana (Independiente)

    Defans: Diego Godin, Jose Maria Gimenez (), Sebastian Coates (), Maximiliano Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Martin Caceres (Lazio), Guillermo Varela (Penarol)

    Orta saha: Nahitan Nandez (), Lucas Torreira, Matias Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez, Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodriguez (Penarol)

    Forvet: Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suarez (Barcelona)
    1. 5.6.2018 10:59
    2. Güncelleme: 5.6.2018 13:36
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