Muslera, Uruguay Milli Takımı’nın nihai kadrosunda
Rusya’da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası’nda yer alacak Uruguay’ın nihai kadrosunda Galatasaray’ın kalecisi Muslera da yer aldı.
Uruguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek 23 kişilik milli takım nihai kadrosu belirlendi.
Teknik direktör Oscar Tabarez tarafından belirlenen listede, Spor Toto Süper Lig'den Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera da yer aldı.
A Grubu'nda Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır ile mücadele edecek Uruguay'ın 2018 FIFA Dünya Kupası için belirlenen 23 kişilik nihai kadrosu şöyle:
Kaleci: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama), Martin Campana (Independiente)
Defans: Diego Godin, Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lizbon), Maximiliano Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Martin Caceres (Lazio), Guillermo Varela (Penarol)
Orta saha: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira, Matias Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez, Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodriguez (Penarol)
Forvet: Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suarez (Barcelona)
- 5.6.2018 10:59
- Güncelleme: 5.6.2018 13:36
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
Yorum
PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Muslera, Uruguay Milli Takımı’nın nihai kadrosunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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