Lionel Messi'den Dünya Kupası ve emeklilik açıklaması!
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası'nda İspanya ile finalde karşılaşmak istediğini söyledi ve emeklilik tarihi hakkında da açıklamalar yaptı.
Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupası ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.
"HER MAÇ SAVAŞARAK..."
Dünya Kupası'nda adım adım ilerlemeleri gerektiğini vurgulayan Messi, "Brezilya, Alman ve İspanya'nın kupayı kazanma adına önemli şansları var. Ancak birçok takım sürpriz bir şekilde sonuca gidebilir. Hiç kolay maç olmayacak. Tek yol, adım adım ilerlemek ve her maç savaşmak" ifadelerini kullandı.
"FİNALDE İSPANYA'YI İSTİYORUM"
Finalde İspanya ile karşılaşmak istediğini dile getiren Arjantinli yıldız, "Brezilya'daki Dünya Kupası gibi güzel anlar geçireceğimizi umuyorum. Ancak bu sefer finalinde daha eğlenceli olacağına inanıyorum. İspanya ile finalde karşılaşmak isterim. Benim için özel bir maç olur. Uzun zamandır İspanya'da yaşıyorum ve çok sayıda arkadaşım var. Umarım böyle bir final olur ve Arjantin kazanır" şeklinde konuştu.
NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?
"Ne zaman emekli olacaksın?" sorusunu yanıtlayan Lionel Messi, "Çok zor bir soru. Şu an bilmiyorum. Her gün futbol arzum artıyor. Halen hedeflerim var. Şu an çok iyi hissediyorum. Kariyerimi ne zaman bitireceğimi bilmiyorum ve şu an bunu düşünmek için çok erken ancak o günün geleceğini biliyorum" dedi.
Barcelona ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Messi, bu sezon 43 maçta 35 gol attı ve 16 asist yaptı.
- 5.6.2018 13:32
- Güncelleme: 5.6.2018 17:22
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
Toplam 1
Yorum
CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
Yorum
PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Lionel Messi'den Dünya Kupası ve emeklilik açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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