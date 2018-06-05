Lionel Messi'den Dünya Kupası ve emeklilik açıklaması! – Fotomaç – 05 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'den ve emeklilik açıklaması!

    Lionel Messi'den Dünya Kupası ve emeklilik açıklaması!

    'nın Arjantinli yıldızı , 'nda ile finalde karşılaşmak istediğini söyledi ve emeklilik tarihi hakkında da açıklamalar yaptı.

    ve 'nın yıldız futbolcusu , ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

    "HER MAÇ SAVAŞARAK..."

    Dünya Kupası'nda adım adım ilerlemeleri gerektiğini vurgulayan Messi, ", Alman ve 'nın kupayı kazanma adına önemli şansları var. Ancak birçok takım sürpriz bir şekilde sonuca gidebilir. Hiç kolay olmayacak. Tek yol, adım adım ilerlemek ve her maç savaşmak" ifadelerini kullandı.

    "FİNALDE İSPANYA'YI İSTİYORUM"

    Finalde İspanya ile karşılaşmak istediğini dile getiren Arjantinli yıldız, "Brezilya'daki Dünya Kupası gibi güzel anlar geçireceğimizi umuyorum. Ancak bu sefer finalinde daha eğlenceli olacağına inanıyorum. İspanya ile finalde karşılaşmak isterim. Benim için özel bir maç olur. Uzun zamandır İspanya'da yaşıyorum ve çok sayıda arkadaşım var. Umarım böyle bir final olur ve Arjantin kazanır" şeklinde konuştu.

    NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?

    "Ne zaman emekli olacaksın?" sorusunu yanıtlayan Lionel Messi, "Çok zor bir soru. Şu an bilmiyorum. Her gün futbol arzum artıyor. Halen hedeflerim var. Şu an çok iyi hissediyorum. Kariyerimi ne zaman bitireceğimi bilmiyorum ve şu an bunu düşünmek için çok erken ancak o günün geleceğini biliyorum" dedi.

    Barcelona ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Messi, bu sezon 43 maçta 35 gol attı ve 16 asist yaptı.

    Detay için tıklayın

    ASpor CANLI YAYIN

    1. 5.6.2018 13:32
    2. Güncelleme: 5.6.2018 17:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lionel Messi'den Dünya Kupası ve emeklilik açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN