Karşıyaka gelecek sezon da Atatürk’te – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    gelecek sezon da Atatürk’te

    Karşıyaka gelecek sezon da Atatürk’te
    3'üncü Lig'e düştüğü yeni sezon öncesinde iç saha maçlarını oynayacak stat arayan Karşıyaka, devre arasına kadar maçlarını yine Atatürk Stadı'nda oynama kararı aldı. Aliağa, Tire, Menemen gibi alternatifleri değerlendiren ekibinin, bazılarından şartlarının uygun olmaması, bazı statlardan ise maliyet ve mesafe farkı yüzünden vazgeçtiği bildirildi.
    1. 5.6.2018
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