Avustralya’nın Antalya kampı devam ediyor – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    ’nın kampı devam ediyor

    <a href="/index/avustralya?id=ece18b12-a808-4fd8-a50b-65b9931973a2" class="" rel="tag">Avustralya</a>’nın <a href="/index/antalya?id=7d09b1e1-861f-4c00-9b4c-4ebaeb0247fd" class="" rel="tag">Antalya</a> kampı devam ediyor

    Milli Futbol Takımı, 2018 hazırlıklarına ’da devam ediyor.

    Milli Futbol Takımı, 'da düzenlenecek 2018 hazırlıklarını 'da sürdürdü.

    Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren 'nın antrenmanı kondisyon ağırlıklı çalışmayla başladı.

    Teknik direktör Bert Van Marwijk oyuncularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı. Toplantının ardından oyuncular, uzun ve kısa mesafeli koşular gerçekleştirdi.

    Antrenman, dar alanda paslaşma, yarı sahada taktik çalışması ve tam sahada çift kale maçıyla sona erdi.

    Avustralya , 2018 'nda C Grubu'nda , ve Peru ile mücadele edecek.
    1. 5.6.2018 10:56
    2. Güncelleme: 5.6.2018 13:35
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