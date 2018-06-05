Avustralya’nın Antalya kampı devam ediyor
Avustralya Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına Antalya’da devam ediyor.
Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren Avustralya Milli Takımı'nın antrenmanı kondisyon ağırlıklı çalışmayla başladı.
Teknik direktör Bert Van Marwijk oyuncularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı. Toplantının ardından oyuncular, uzun ve kısa mesafeli koşular gerçekleştirdi.
Antrenman, dar alanda paslaşma, yarı sahada taktik çalışması ve tam sahada çift kale maçıyla sona erdi.
Avustralya Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Fransa, Danimarka ve Peru ile mücadele edecek.
- 5.6.2018 10:56
- Güncelleme: 5.6.2018 13:35
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
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Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
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PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Avustralya’nın Antalya kampı devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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