Kimliğinizi unutmayın – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Kimliğinizi unutmayın

    Kimliğinizi unutmayın
    'nda yer alan takımların teknik direktörleri ve yardımcıları, 'ya gidecek taraftarlara çeşitli tavsiyeler verdi. 'dan Tite, 'den Southgate, 'dan Deschamps, 'dan Carlos Queiroz gibi birçok antrenör basit ama önemli noktalara değindi. FIFA tarafından yayınlanan videoda, maça gelenlere "taraftar kimlik kartını" unutmaması tavsiye edildi. Bu kart sayesinde maçların oynanacağı kentler arasında ulaşım, ücretsiz yapılabilecek. Ayrıca, izdiham yaşanmaması için maç saati öncesinde stada gelinmesi, toplu taşımanın kullanılması, rakip takıma ve taraftarına saygı duyulması, ırkçılık içerikli tezahürat yapılmaması ve milli marşlara eşlik etmek bulunuyor.
    1. 2.6.2018
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