Sporun değişmeyen adresi A Spor yine zirvede

SPORUN DEĞİŞMEYEN ADRESİ: A SPOR

Türkiye'de en çok izlenen spor kanalı olan A Spor Kantar Media ölçümlerine göre birçok kategoride rakiplerini geride bırakarak, 30 aydır sürdürdüğü birinciliğini korudu.

Gazete manşetleri, Türkiye'nin dört bir yanından canlı bağlantılar, son dakika haberleri, özel röportajlar ve gündemdeki isimleri konuk eden fenomen programları ile sporun değişmeyen adresi bu ay yine A Spor oldu.

Spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor, sporun haber kanalı olmaya devam ediyor. Futbol, basketbol, tenis, voleybol vb. birçok farklı branştan güncel spor haberlerini gün boyu izleyicisine sunan A Spor, dünyanın spor gündemini de ekrana taşımaya devam ediyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI SEZON BOYUNCA A SPOR'DA YAŞANDI

Ziraat Türkiye Kupası yayıncı kuruluşu olarak 2017-2018 sezonunda, Türkiye'nin tüm renklerini barındıran kupa heyecanı A Spor'da yaşandı. Birbirinden renkli karşılaşmaları ekrana taşıyan A Spor, aynı zamanda spor tarihinde unutulmayacak mücadeleler arasında yerini alan birçok maçı da tüm yönleriyle futbolseverler ile buluşturdu.

DÜNYA KUPASI SON HAZIRLIK MAÇLARI A SPOR'DA

2018 Dünya Kupası yaklaşırken; Fransa, İrlanda, Almanya, Avusturya, Belçika ve Mısır'ın son hazırlık maçları A Spor ekranlarında futbolseverler ile buluşmaya devam ediyor. Pogba'dan, Mesut Özil'e Lukaku'dan, Griezmann'a kadar dünyaca ünlü futbolcuları izleme şansı bulan futbolseverler, Dünya Kupası öncesi futbol ziyafetini A Spor'da doyasıya yaşıyor.

Uluslar Ligi öncesi hazırlık maçlarına devam eden A Milli futbol takımımızın, Tunus ile karşılaşması A Spor'da ekrana gelirken, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın Arjantin'den, Portekiz'e dünyanın dört bir yanındaki yarışları ekrana gelirken, boks severlerin heyecan ile beklediği karşılaşmalar A Spor'da sporseverler ile buluşmaya devam ediyor.

TRANSFERİN NABZI A SPOR'DA

Transfer dönemlerinde en doğru ve en hızlı haberlerin yanı sıra yeni sezonun sürprizlerini de A Spor ekranında öğrenmeye devam eden izleyenler,

yeni dönemin rotasını A Spor'da belirlemeye başladı.

YAZ AYLARINA A SPOR DAMGA VURACAK

2018 Dünya Kupası özetleri, son dakika transfer haberleri, usta yorumcuların yer aldığı programları ile A Spor, yine yaz aylarına damga vurmaya hazırlanıyor.