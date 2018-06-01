Portekiz’de Sporting Lizbon ve Benfica kulüplerinde şike krizi! – Fotomaç – 01 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    ’de ve kulüplerinde şike krizi!

    Portekiz’de Sporting Lizbon ve Benfica kulüplerinde şike krizi!

    televizyon kanalı SIC, ve S. Lisbon ile ilgili şike iddiasında bulundu

    Gizli bir tanığın ifadesine göre; 2015- 16 sezonu sondan bir önceki haftada lider , Maritimo'yu 2-0 yendiği maç öncesi rakibe adam başı 40 bin euro verdi. Bunun yanında Benfica'nın 2 puan gerisinde olan S. Lisbon da Maritimo'ya kazanmaları halinde 400 bin euro teklif etti. O yıl Benfica şampiyon olmuştu.
    1. 1.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Portekiz’de Sporting Lizbon ve Benfica kulüplerinde şike krizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN