Lionel Messi de atv dizisi 'Kara Para Aşk' hayranı çıktı – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    de dizisi '' hayranı çıktı

    Lionel Messi de atv dizisi 'Kara Para Aşk' hayranı çıktı

    Barcelona'nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı 'nın, instagram'dan yaptığı paylaşımda dizilerinin hayranı olduğu ortaya çıktı.



    ARKA PLANDA 'KARA PARA AŞK'
    Türkiye'de yayımlandığı dönemde büyük hayran kitlesi oluşturan ve atv'de Türk seyircileri ekran başına kiliteyen 'Kara Para Aşk' dünyanın birçok yerinde izlenmeye devam ediyor. Latin Amerika'da da büyük bir hayran kitlesi oluşturan 'Kara Para Aşk'ın dünyaca ünlü bir takipçisi daha ortaya çıktı: Lionel Messi! Barcelona'nın yıldız oyuncusu Messi'nin, instagram'dan paylaştığı videoda arka planda Kara Para Aşk'ın 24. bölümünün 79. dakikasındaki bir sahne gözüküyor. Bu sahnede Metin (Saygın Soysal), Mert'in hapishaneyi ziyaretiyle şaşkına döner.

    1. 30.5.2018 17:43
    2. Güncelleme: 1.6.2018 01:38
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