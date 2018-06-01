Lionel Messi de atv dizisi 'Kara Para Aşk' hayranı çıktı





ARKA PLANDA 'KARA PARA AŞK'

Türkiye'de yayımlandığı dönemde büyük hayran kitlesi oluşturan ve atv'de Türk seyircileri ekran başına kiliteyen 'Kara Para Aşk' dünyanın birçok yerinde izlenmeye devam ediyor. Latin Amerika'da da büyük bir hayran kitlesi oluşturan 'Kara Para Aşk'ın dünyaca ünlü bir takipçisi daha ortaya çıktı: Lionel Messi! Barcelona'nın yıldız oyuncusu Messi'nin, instagram'dan paylaştığı videoda arka planda Kara Para Aşk'ın 24. bölümünün 79. dakikasındaki bir sahne gözüküyor. Bu sahnede Metin (Saygın Soysal), Mert'in hapishaneyi ziyaretiyle şaşkına döner.