Bosna Hersek, Visca ile kazandı – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    02 Haziran 2018, Cumartesi
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    , Visca ile kazandı

    Bosna Hersek, Visca ile kazandı

    , özel maçta deplasmanda karşılaştığı 'yi 'den 'nın golleriyle 3-1 mağlup etti.

    , 'nin Jeonju şehrindeki Jeonju Dünya Kupası Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti.

    Ev sahibi takım, 30. dakikada Lee Jae-sung'un golüyle maçta yeniden eşitliği sağladı.

    , ilk yarının uzatma dakikalarında takımını bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı Bosna Hersek'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

    79. dakikada, 'de kiralık olarak forma giyen Riad Bajic'in sol kanattan yaptığı ortada topa gelişine vuran Visca, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti.

    Visca, milli forma ile ilk kez bir maçta hat-trick yaptı.

    Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Bosna Hersek sahadan 3-1 galip ayrıldı.

    1. 1.6.2018 16:30
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