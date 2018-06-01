Bosna Hersek, Visca ile kazandı
Bosna Hersek, özel maçta deplasmanda karşılaştığı Güney Kore'yi Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın golleriyle 3-1 mağlup etti.
Bosna Hersek, Güney Kore'nin Jeonju şehrindeki Jeonju Dünya Kupası Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi takım, 30. dakikada Lee Jae-sung'un golüyle maçta yeniden eşitliği sağladı.
Edin Visca, ilk yarının uzatma dakikalarında takımını bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı Bosna Hersek'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
79. dakikada, Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Riad Bajic'in sol kanattan yaptığı ortada topa gelişine vuran Visca, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti.
Visca, milli forma ile ilk kez bir maçta hat-trick yaptı.
Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Bosna Hersek sahadan 3-1 galip ayrıldı.
- 1.6.2018 16:30
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