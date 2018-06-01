Altınordu, İspanya'da çeyrek finalde
İSPANYA'nın başkenti Madrid'de düzenlenen dünyanın en önemli 17 yaş futbol turnuvalarından Mundial de Clubes'de mücadele eden Altınordu U17 Takımı, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Marsilya gibi dev kulüplerle çeyrek finale yükseldi.
Turnuvadaki ilk maçında Barcelona'yı 2-1 yendikten sonra Brezilyalı Santos'a 3-2 mağlup olan Altınordu, son olarak Japon rakibi Jef United'la 1-1 berabere kalıp 4 puanla çeyrek final biletini kaptı.
?Altınordu ile birlikte çeyrek final serisinde Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Marsilya, Palmeiras, Jef United ve Leganes ekipleri de yer alıyor.
Altınordu, çeyrek finalde İspanyol Leganes ile yarın saat 19.00'da karşılaşacak. İzmir temsilcisi Santos ve Steaua Bükreş gibi önemli kulüplerin devre dışı kaldığı turnuvada yarı final bileti için ter dökecek. Öte yandan Şeytan'ın U13 takımı da Almanya'da düzenlenecek Sportsview Cup'a katılacak.
- 1.6.2018 12:10
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
Altınordu, İspanya'da çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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