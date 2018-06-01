Altınordu, İspanya'da çeyrek finalde

Turnuvadaki ilk maçında Barcelona'yı 2-1 yendikten sonra Brezilyalı Santos'a 3-2 mağlup olan Altınordu, son olarak Japon rakibi Jef United'la 1-1 berabere kalıp 4 puanla çeyrek final biletini kaptı.



?Altınordu ile birlikte çeyrek final serisinde Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Marsilya, Palmeiras, Jef United ve Leganes ekipleri de yer alıyor.



Altınordu, çeyrek finalde İspanyol Leganes ile yarın saat 19.00'da karşılaşacak. İzmir temsilcisi Santos ve Steaua Bükreş gibi önemli kulüplerin devre dışı kaldığı turnuvada yarı final bileti için ter dökecek. Öte yandan Şeytan'ın U13 takımı da Almanya'da düzenlenecek Sportsview Cup'a katılacak.