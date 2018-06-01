Altınordu, İspanya'da çeyrek finalde – Fotomaç – 01 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Altınordu, 'da çeyrek finalde

    Altınordu, İspanya'da çeyrek finalde

    'nın başkenti Madrid'de düzenlenen dünyanın en önemli 17 yaş futbol turnuvalarından Mundial de Clubes'de mücadele eden Altınordu U17 Takımı, , , ve Marsilya gibi dev kulüplerle çeyrek finale yükseldi.

    Turnuvadaki ilk maçında 'yı 2-1 yendikten sonra Brezilyalı Santos'a 3-2 mağlup olan Altınordu, son olarak Japon rakibi Jef United'la 1-1 berabere kalıp 4 puanla biletini kaptı.

    ?Altınordu ile birlikte çeyrek final serisinde Barcelona, , , Marsilya, Palmeiras, Jef United ve Leganes ekipleri de yer alıyor.

    Altınordu, çeyrek finalde İspanyol Leganes ile yarın saat 19.00'da karşılaşacak. İzmir temsilcisi Santos ve gibi önemli kulüplerin devre dışı kaldığı turnuvada yarı final bileti için ter dökecek. Öte yandan Şeytan'ın U13 takımı da Almanya'da düzenlenecek Sportsview Cup'a katılacak.

    1. 1.6.2018 12:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altınordu, İspanya'da çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN