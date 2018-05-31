TFF Başkanı Demirören'den futbol ailesine iftar
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, yarın yapılacak TFF Olağan Mali Genel Kurulu öncesinde futbol ailesine iftar yemeği verdi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara JW Marriott Otel'deki iftara Yıldırım Demirören'in yanı sıra başkan vekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir ve İbrahim Usta, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç ve Fuat Guguloğlu, genel sekreter Kadir Kardaş ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.
- 31.5.2018 22:42
- Güncelleme: 31.5.2018 22:49
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