TFF Başkanı Demirören'den futbol ailesine iftar

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara JW Marriott Otel'deki iftara Yıldırım Demirören'in yanı sıra başkan vekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir ve İbrahim Usta, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç ve Fuat Guguloğlu, genel sekreter Kadir Kardaş ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.