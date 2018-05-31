Ronaldo İspanyol ekibini satın alıyor
Brezilyalıların efsane ismi Ronaldo Nazario'nun, İspanya 2. Lig ekiplerinden Valladolid'i satın almaya oldukça yakın olduğu bildirildi.
Brezilya futbolunun önde gelen isimlerinden olan Ronaldo, İspanya'dan kulüp satın alıyor. Fenomen eski futbolcu yaptığı açıklamada Brezilya Futbol Federasyonu'na başkanlık etmek istediğini ancak daha önce bir kulübü yöneteceğini ifade etmişti.
Bu sözlerin ardından O Globo'da yer alan haberde Ronaldo'nun satın alacağı kulübün İspanya 2. Lig takımı Valladolid olduğu ifade edildi. Ronaldo bu kulüp için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.
- 31.5.2018 11:23
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noluyo yaa Come to bes..
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