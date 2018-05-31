Ronaldo İspanyol ekibini satın alıyor – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Ronaldo İspanyol ekibini satın alıyor

    Ronaldo İspanyol ekibini satın alıyor

    Brezilyalıların efsane ismi Ronaldo Nazario'nun, 2. ekiplerinden 'i satın almaya oldukça yakın olduğu bildirildi.

    futbolunun önde gelen isimlerinden olan Ronaldo, 'dan kulüp satın alıyor. Fenomen eski futbolcu yaptığı açıklamada Federasyonu'na başkanlık etmek istediğini ancak daha önce bir kulübü yöneteceğini ifade etmişti.

    Bu sözlerin ardından O Globo'da yer alan haberde Ronaldo'nun satın alacağı kulübün 2. takımı olduğu ifade edildi. Ronaldo bu kulüp için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

    1. 31.5.2018 11:23
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