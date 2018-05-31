Liverpool Oblak için devrede – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Oblak için devrede

    <a href="/index/liverpool?id=7a8ee859-4c81-4a6b-af48-fff24d6c20c9" class="" rel="tag">Liverpool</a> Oblak için devrede

    ekibi 'un kaleci arayışları devam ediyor. İlk transferini Monaco'dan Fabinho'yu kadrosuna katarak yapan İngiliz ekibi, kaleci arayışında da 'den ve Roma'nın file bekçisi Alisson'u gündemine aldı.

    İngiliz Mirror gazetesi 'un kaleci transferinde 'in kalecisi ve Roma'lı file bekçi Alisson'ın gündemde olduğunu yazdı. 'un bu transferde oldukça zorlanacağının vurgulandığı haberde, Oblak transferi için 100 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin ödenmesi konusunda Liverpool'un nasıl nir yol izleyeceği merak konusu. Ayrıca Liverpool'un bir diğer kaleci adayı ise genç İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga. Athletic Bilbao'nun kalesini koruyan 23 yaşındaki Arrizabalaga, 'nın Rusya'da düzenlenecek olan kadrosunda da yer alıyor.
    Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Monaco'dan Fabinho'nun transferi sonrasında kaleci arayışlarını sürdürüyor. Ayrıca Klopp Olimpik Lyon'un yıldız futbolcusu Nabil Fekir'in de transferinin, başlamadan önce bitirilmesini istiyor. Lyon'un ise Fekir'in dünya kupasında göstereceği performansla daha büyük bir bonservis bedeli kazanma düşüncesi bulunuyor.

    1. 31.5.2018 13:22
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