Lionel Messi de atv dizisi 'Kara Para Aşk' hayranı çıktı
Barcelona'nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nın, instagram'dan yaptığı paylaşımda atv dizilerinin hayranı olduğu ortaya çıktı.
ARKA PLANDA 'KARA PARA AŞK'
Türkiye'de yayımlandığı dönemde büyük hayran kitlesi oluşturan ve atv'de Türk seyircileri ekran başına kiliteyen 'Kara Para Aşk' dünyanın birçok yerinde izlenmeye devam ediyor. Latin Amerika'da da büyük bir hayran kitlesi oluşturan 'Kara Para Aşk'ın dünyaca ünlü bir takipçisi daha ortaya çıktı: Lionel Messi! Barcelona'nın yıldız oyuncusu Messi'nin, instagram'dan paylaştığı videoda arka planda Kara Para Aşk'ın 24. bölümünün 79. dakikasındaki bir sahne gözüküyor. Bu sahnede Metin (Saygın Soysal), Mert'in hapishaneyi ziyaretiyle şaşkına döner.
- 30.5.2018 17:43
- Güncelleme: 31.5.2018 01:26
-
Serdar Gürler Beşiktaş'a imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
-
Aziz Yıldırım: Cumhurbaşkanımız sayesinde kurtulduk
Toplam 11
Yorum
03.07.2011 Muhteşem FB taraftarı birlik olarak darbeye karşı koyduk,Biz ayağa kalkıp direnmesek sen yoktun,bırak ben dik durdum,engelledik laflarını
-
Donk’un menajeri Galatasaray’ı şok etti
Toplam 3
Yorum
TCelcius Avel oyuncunun sözleşmesi bitti kimi satıyon keko ne isteyecekti başka lavaşlara bak sen
Lionel Messi de atv dizisi 'Kara Para Aşk' hayranı çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.