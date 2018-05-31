Lampard, Derby County’de – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Lampard, ’de

    Lampard, <a href="/index/derby-county?id=090584d5-252e-448b-b30b-3422a588ca35" class="" rel="tag">Derby County</a>’de

    ’nin efsane futbolcusu , İngiliz ekibi ’nin teknik direktörlüğüne getirildi.

    13 sene boyunca forması giyen ve Maviler ile efsaneleşen İngiliz futbolcu , ekibi 'nin teknik direktörlüğüne getirildi. Derby ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Lampard böylece teknik direktörlük kariyerine ilk adımı atmış oldu. ekibiyle imzaladığı sözleşmenin ardından Lampard basın mensuplarına Derby'nin yeni sezon formasıyla poz verdi.
    1. 31.5.2018 11:16
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