Guerrero, Dünya Kupası'nda oynayabilecek – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Guerrero, 'nda oynayabilecek

    Guerrero, Dünya Kupası'nda oynayabilecek

    İsviçre Federal Mahkemesi, futboldan 14 ay men edilen Perulu oyuncu 'nun cezasını dondurarak 'nda oynayabilmesine izin verdi.

    Mahkemeden yapılan açıklamada, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle futboldan 14 ay men edilen 34 yaşındaki futbolcu hakkındaki ara kararın verildiği belirtildi.

    Men cezası geçici olarak dondurulan , kadroya seçilmesi halinde 'nda forma giyebilecek. Perulu milli futbolcunun men cezasına ilişkin nihai karar ise daha sonra verilecek.

    Uluslararası (CAS) alınan son karara itiraz etmeyeceğini duyurdu.

    , Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Arjantin maçı sonrasında yapılan doping testinde kokain kullandığı tespit edilen Paolo Guerrero'ya, futboldan 1 yıl men cezası vermiş, daha sonra süreyi 6 aya indirmişti. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ise süreyi az bularak CAS'a başvurmuş ve Perulu oyuncunun cezası bu kez 14 aya çıkarılmıştı.

    1. 31.5.2018 16:28
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